Pháp luật

Google News

Công an làm rõ nguồn cơn tài xế xe ôm đập phá hành lý của khách trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất

Nguyễn Dũng
TPO - Sau khi bị nữ hành khách từ chối thuê xe vì nghi đã sử dụng rượu bia, tài xế xe ôm công nghệ bất ngờ chửi bới, kéo hành lý ra giữa đường và đập phá ngay trước khu vực cổng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp người này để điều tra.

Clip vụ việc gây xôn xao dư luận.

Chiều tối 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Quang Hiếu (SN 1991, ngụ phường Bảy Hiền) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an phường Bảy Hiền tiếp nhận tin báo về việc một tài xế xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý của hành khách, gây mất trật tự tại khu vực cổng nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, mời bị hại đến làm việc và truy tìm người liên quan. Bùi Quang Hiếu sau đó được đưa về trụ sở để làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h15 ngày 8/3, chị Đ.T.T (SN 1987) đáp chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM và ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 để tìm xe về nhà. Sau khi hỏi giá, nhận thấy Hiếu có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên chị T. không thuê xe và di chuyển sang khu vực khác để đón xe.

Cho rằng hành khách “gọi xe nhưng không đi”, Hiếu lớn tiếng chửi bới rồi kéo hành lý của chị T. ra giữa đường và đập phá. Sự việc chỉ dừng lại khi một số tài xế xe ôm công nghệ cùng người dân xung quanh chạy đến can ngăn.

z7603821353609-f4d8bf756e8da5082f5bf4822b9f06e8.jpg
Hiếu tại cơ quan công an.

Cơ quan công an nhận định hành vi của Hiếu đã gây mất trật tự tại khu vực đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại cửa ngõ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, gây bức xúc trong dư luận.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần kiềm chế, ứng xử văn minh trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người. Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm tài sản hoặc đe dọa an toàn của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
