Ô tô tải van cháy đỏ rực khi đang được xe cứu hộ chở trên đường

TPO - Một vụ cháy hi hữu xảy ra khi một chiếc ô tô tải van đang được chở trên xe cứu hộ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội ở TPHCM.

Tối 7/3, Cơ quan chức năng TPHCM phối hợp Công an phường Long Trường điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô xảy ra trên đường Võ Chí Công.

Clip ô tô bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 20h cùng ngày, một nam tài xế điều khiển xe cứu hộ chở theo một ô tô tải van lưu thông trên đường Võ Chí Công, theo hướng từ vòng xoay Phú Hữu đi Khu Công nghệ cao.

Khi đến trước Khu dân cư Khang Điền, thuộc phường Long Trường (trước đây thuộc TP Thủ Đức), chiếc ô tô tải van bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế xe cứu hộ nhanh chóng dừng xe, tháo dây chằng và hạ bàn nâng để đưa chiếc ô tô tải xuống đường. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Hình ảnh xe ô tô bốc cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, chiếc ô tô tải đã bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.