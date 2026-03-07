Ứng viên đại biểu Quốc hội tại An Giang: Giám sát đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri

TPO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở các xã Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận và Vĩnh Bình của tỉnh An Giang, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc làm, đầu ra nông sản, y tế cơ sở và chính sách an sinh.

Ngày 7/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) thuộc đơn vị bầu cử số 7 tại các xã Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận và Vĩnh Bình. Tại hội nghị, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được công bố, sau đó từng người trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang

Sau khi lắng nghe các chương trình hành động, cử tri bày tỏ sự đồng tình, đồng thời nêu một số ý kiến, kiến nghị gửi đến các ứng cử viên. Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm là tạo việc làm cho lao động nông thôn. Cử tri đề nghị sớm quy hoạch, xây dựng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại xã Vĩnh Phong nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng lao động rời quê lên thành phố mưu sinh.

Cử tri kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ thành lập hợp tác xã thu mua nông sản, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định để tránh tình trạng “được mùa mất giá”. Ngoài ra, cử tri đề nghị xem xét chế độ xây dựng nhà tình nghĩa đối với thân nhân đang thờ cúng liệt sĩ không có vợ, con; đồng thời quan tâm đầu tư trang thiết bị cho tuyến y tế cơ sở.

Đại diện cử tri đặt câu hỏi cho các ứng cử viên.

Trả lời ý kiến cử tri, ứng cử viên Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết các ý kiến, kiến nghị sẽ được các ứng cử viên ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo bà Liên, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm duy trì tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, tổ chức các cuộc tiếp xúc chuyên đề để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những vấn đề cử tri phản ánh sẽ được tổng hợp, báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội và theo dõi quá trình giải quyết.

“Đại biểu Quốc hội không chỉ dừng lại ở lời hứa mà phải theo dõi, giám sát đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri”, bà Liên nhấn mạnh.

Bà Liên cho biết, hiện cử tri có nhiều kênh để phản ánh, kiến nghị như thông qua các buổi tiếp xúc trực tiếp, hệ thống MTTQ hoặc các nền tảng điện tử. Các ý kiến sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với kinh nghiệm công tác tại Trung ương, bà Liên cam kết, sẽ làm cầu nối chuyển tải kiến nghị của cử tri và địa phương tới các bộ, ngành, góp phần đề xuất cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên trả lời ý kiến của cử tri.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội trả lời kiến nghị cử tri.

Liên quan đến phát triển nông nghiệp, ứng viên Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo, Viện phó Viện Nghiên cứu Sinh học và Kinh tế biển đặc khu Phú Quốc cho rằng, giá trị nông sản còn thấp do sản xuất manh mún, thiếu liên kết và thiếu khâu chế biến sau thu hoạch, khiến nông dân thường xuyên đối mặt với rủi ro “được mùa mất giá”. Do đó, để giải quyết, phải tăng liên kết trong sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

Ông Hùng cũng đề xuất, địa phương cần khuyến khích đầu tư vào công nghiệp chế biến nông sản để đa dạng hoá đầu ra, tăng giá trị so với bán thô, ứng dụng công nghệ để đảm bảo truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu nông sản...

Ông Võ Thanh Xuân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình cho biết, nhiều vấn đề cử tri nêu liên quan đến phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt đầu ra nông sản, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân. Địa phương sẽ tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp tới cơ quan chức năng, nhằm thúc đẩy sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Theo ông Xuân, hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn đã cơ bản hoàn tất.