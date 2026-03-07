Hỏa hoạn tại Công ty bao bì Bông Sen, khói đen cuồn cuộn

TPO - Ngày 7/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty bao bì (Quốc Oai, Hà Nội) khiến cột khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào trưa 7/3, tại Công ty cổ phần bao bì Bông Sen (Cụm công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội).

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 30 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai cứu nạn, chống cháy lan.

Sau quá trình chữa cháy, đến khoảng 14h, lửa cơ bản đã được dập tắt.

Thông tin sơ bộ, diện tích cháy khoảng 100 m2. Lực lượng chức năng đã chống cháy lan sang khu vực xung quanh, bảo vệ được nhiều tài sản.

Bước đầu xác định không có người mắc kẹt trong vụ cháy. Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được thống kê, làm rõ.