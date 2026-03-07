Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng ứng cử đại biểu HĐND thành phố

TPO - Chị Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Thành Đoàn và Nguyễn Ngọc Anh - chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi là hai nữ cán bộ đoàn Hải Phòng được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031.

115 đội thanh niên tình nguyện, hỗ trợ công tác bầu cử

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, tuổi trẻ thành phố Hải Phòng đã và đang phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, trách nhiệm thông qua nhiều hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa khí thế và chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn toàn dân.

Phát huy vai trò tiên phong của lực lượng thanh niên, Thành Đoàn Hải Phòng đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với cuộc bầu cử. Nhiều chương trình được tổ chức với hình thức phong phú, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong giới trẻ.

Tiêu biểu, Thành Đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Lữ đoàn 131 Hải quân, thu hút hơn 300 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên tham gia. Tham mưu, triển khai bộ câu hỏi tìm hiểu về bầu cử, phát hành đề cương tuyên truyền dành cho cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử tới các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố.

Cùng với đó, nhiều hoạt động sáng tạo đã được triển khai như cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật về bầu cử, thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên của 5 phường, xã: Bạch Đằng, Lê Ích Mộc, Hồng An, Lưu Kiếm, Việt Khê; xây dựng không gian check-in tái hiện ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, tạo điểm nhấn sinh động trong công tác tuyên truyền.

Nhiều hoạt động sáng tạo của tuổi trẻ Hải Phòng trong công tác tuyên truyền bầu cử, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi là triển lãm tranh với chủ đề “Tuổi trẻ Hải Phòng - Tiên phong, trách nhiệm trong ngày hội non sông”. Hàng nghìn tác phẩm của học sinh được gửi về tham dự, qua đó ban tổ chức lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu để trưng bày cùng hệ thống pano, áp phích truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Song song với các hoạt động trực tiếp, Ban Thường vụ Thành đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số. Nhiều tin, bài được đăng tải thường xuyên trên website và fanpage của Thành Đoàn. Đặc biệt, 20 bộ infographic được thiết kế với nội dung ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu đã góp phần truyền tải hiệu quả các thông tin bầu cử.

Các cơ sở Đoàn cũng tích cực chia sẻ hơn 300 bài viết tuyên truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 30,5 triệu lượt tiếp cận và tương tác. Trong đó, bộ infographic “Từ điển bầu cử” ngay khi ra mắt đã nhận được sự quan tâm lớn của giới trẻ với gần 4.000 lượt thích, 3.700 lượt chia sẻ và hơn 260.000 lượt xem.

Không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuổi trẻ Hải Phòng còn chủ động tham gia các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho công tác bầu cử. Ban Thường vụ Thành đoàn đã ban hành kế hoạch chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn thành lập 115 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm 1 đội cấp thành phố và 114 đội cấp xã, sẵn sàng hỗ trợ tại các điểm bầu cử của 114 xã, phường, đặc khu.

Các đội hình tình nguyện được tập huấn kỹ về nhiệm vụ, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” và xây dựng phương án phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương.

Thành Đoàn Hải Phòng triển khai 115 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác bầu cử.

325 cán bộ đoàn ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Trong giai đoạn chuẩn bị, lực lượng đoàn viên, thanh niên Hải Phòng đã tích cực tham gia tuyên truyền lưu động, phát tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ cử tri tra cứu thông tin liên quan đến bầu cử, đồng thời nghiên cứu kỹ quy trình bỏ phiếu để sẵn sàng hướng dẫn khi cần thiết.

Nhiều phương án hỗ trợ cử tri cũng được xây dựng, đặc biệt dành cho người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và cử tri lần đầu tham gia bầu cử. Các cơ sở Đoàn còn phối hợp với lực lượng chức năng tham gia chỉnh trang khu vực bỏ phiếu, dọn dẹp vệ sinh môi trường, treo băng rôn, khẩu hiệu, góp phần tạo cảnh quan khang trang, trang trọng trước ngày bầu cử.

Đặc biệt, trong ngày hội toàn dân, tuổi trẻ Hải Phòng vinh dự có 2 cán bộ Đoàn tiêu biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đó là, chị Nguyễn Thị Thủy - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố, là cán bộ trưởng thành từ phong trào thanh niên, có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi.

Chị Nguyễn Ngọc Anh - Ủy viên BCH Thành Đoàn, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, là cán bộ trẻ năng động, tâm huyết, tích cực tham mưu các giải pháp đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Hai nữ cán bộ Đoàn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài ra, tại cơ sở có 323 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tại các xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2026-2031.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được giới thiệu ứng cử không chỉ là niềm vinh dự của tổ chức Đoàn mà còn thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của các cấp ủy, chính quyền đối với vai trò của thanh niên trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ Hải Phòng được phản ánh trực tiếp, đầy đủ và kịp thời tới các cơ quan Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị bài bản và nhiều cách làm sáng tạo, tuổi trẻ Hải Phòng đang góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.