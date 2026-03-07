Tuổi trẻ TPHCM ra quân đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe khách, cổng trường học

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, TPHCM đã và đang phát huy mạnh mẽ những lợi thế sau khi hoàn tất việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính trong năm qua. Nền tảng không gian đô thị mới này không chỉ tối ưu hóa bộ máy quản lý nhà nước mà còn tạo đà bứt phá vững chắc cho Thành phố. Tuy nhiên, đi cùng với quy mô ngày càng mở rộng, thực trạng gia tăng nhanh chóng về lưu lượng người và phương tiện tại các cửa ngõ giao thông trọng yếu, các bến xe khách và đặc biệt là khu vực cổng trường học đang đặt ra những thách thức không nhỏ về mặt quản lý đô thị, bùng phát các nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Trong bối cảnh đó, việc tham gia gìn giữ sự bình yên cho từng tuyến phố, từng bến xe, từng cổng trường không chỉ là nhiệm vụ của riêng các cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm và tình cảm của thế hệ trẻ. Sự hiện diện của các đội hình phản ứng nhanh ngày hôm nay chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần dấn thân, “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” của tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác.

Để đợt ra quân đạt được hiệu quả cao nhất, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, anh Nguyễn Đức Nguyên lưu ý các cấp bộ Đoàn, Hội và từng chiến sĩ tình nguyện tập trung thực hiện tốt 4 nội dung trọng tâm. Trong đó, nâng cao bản lĩnh nghiệp vụ, làm việc với “trái tim nóng và cái đầu lạnh”; mỗi chiến sĩ tình nguyện phải là một “Đại sứ văn hóa giao thông”; đảm bảo tính bền vững, thường xuyên và ứng dụng sáng tạo; gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ chuyên môn và công tác an sinh xã hội.