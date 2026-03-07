Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ TPHCM ra quân đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe khách, cổng trường học

Hương Chi

TPO - Tuổi trẻ TPHCM tổ chức Lễ ra quân hoạt động cao điểm các đội hình đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe khách, cổng trường học trên địa bàn. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên và tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

tp-bd01.jpg
Dự lễ ra quân sáng 6/3 tại khuôn viên Trường Tiểu học Bàu Bàng có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam; lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM, cùng hơn 500 đoàn viên﻿, thanh niên.
tp-bb-4.jpg
Thượng tá Phạm Quang Trưởng - Phó trưởng phòng CSGT Công an TPHCM trao áo phản quang cho tình nguyện viên tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe khách﻿, trường học trên địa bàn TPHCM.
tp-bb-5.jpg
Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM﻿ trao găng tay cho các thành viên tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe khách, trường học trên địa bàn TPHCM.
tp-bb-6.jpg
Lãnh đạo T.Ư Đoàn, Thành Đoàn TPHCM, Công an TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng đội hình tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe khách, trường học trên địa bàn TPHCM.
tp-bb-7.jpg
Các đội hình đảm bảo an ninh trật tự﻿ tại các bến xe khách, trường học trên địa bàn TPHCM.
tp-bb-9.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang﻿ - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam trao cờ phát động tại Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe khách, trường học trên địa bàn TPHCM.
bd-00.png
tp-bb-10.jpg
tp-bb-11.jpg
Các lực lượng tham gia lễ ra quân﻿ đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe khách, trường học.
tp-bb-12.jpg
tp-bb.jpg
Lãnh đạo T.Ư Đoàn trao tặng các công trình "Tủ sách cho thiếu nhi", "Sân chơi cho thiếu nhi" và "Hỗ trợ chương trình khám bệnh, phát thuốc".
tp-bb-2.jpg
Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM và xã Bàu Bàng trao tặng công trình "Căn phòng mơ ước" cho thanh niên công nhân.
tp-bb-1.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn﻿, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam và anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM trao học bổng, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, TPHCM đã và đang phát huy mạnh mẽ những lợi thế sau khi hoàn tất việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính trong năm qua. Nền tảng không gian đô thị mới này không chỉ tối ưu hóa bộ máy quản lý nhà nước mà còn tạo đà bứt phá vững chắc cho Thành phố. Tuy nhiên, đi cùng với quy mô ngày càng mở rộng, thực trạng gia tăng nhanh chóng về lưu lượng người và phương tiện tại các cửa ngõ giao thông trọng yếu, các bến xe khách và đặc biệt là khu vực cổng trường học đang đặt ra những thách thức không nhỏ về mặt quản lý đô thị, bùng phát các nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Trong bối cảnh đó, việc tham gia gìn giữ sự bình yên cho từng tuyến phố, từng bến xe, từng cổng trường không chỉ là nhiệm vụ của riêng các cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm và tình cảm của thế hệ trẻ. Sự hiện diện của các đội hình phản ứng nhanh ngày hôm nay chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần dấn thân, “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” của tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác.

Để đợt ra quân đạt được hiệu quả cao nhất, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, anh Nguyễn Đức Nguyên lưu ý các cấp bộ Đoàn, Hội và từng chiến sĩ tình nguyện tập trung thực hiện tốt 4 nội dung trọng tâm. Trong đó, nâng cao bản lĩnh nghiệp vụ, làm việc với “trái tim nóng và cái đầu lạnh”; mỗi chiến sĩ tình nguyện phải là một “Đại sứ văn hóa giao thông”; đảm bảo tính bền vững, thường xuyên và ứng dụng sáng tạo; gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ chuyên môn và công tác an sinh xã hội.

Hương Chi
#Tuổi trẻ #TPHCM #an ninh trật tự #bến xe #trường học #Tháng Thanh niên #bầu cử

Xem thêm

Cùng chuyên mục