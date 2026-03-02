Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên tại Lữ đoàn Đặc công 113

TPO - Sáng 2/3, tại Phú Thọ, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Binh chủng Đặc công, tổ chức khởi động Tháng Thanh niên 2026 tại Lữ đoàn Đặc công 113. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm tham dự chương trình.

Buổi lễ diễn ra trong chương trình ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của Lữ đoàn Đặc công 113.

Các đại biểu dâng hương tại tượng đài Đặc công chiến thắng Long Bình ở Lữ đoàn Đặc công 113, sáng 2/3.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn - Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công; Đại tá Phạm Ngọc Vũ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công; Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội.

Đại tá Nguyễn Văn Phả - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 113, cho biết đợt thi đua cao điểm có chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 113 đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn và Tháng Thanh niên, với chủ đề “Thanh niên Lữ đoàn Đặc công 113 xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì lợi ích của cộng đồng”.

Đại biểu tham dự chương trình thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đợt thi đua tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Thực hiện tốt “Ngày đoàn viên” và các hoạt động sinh hoạt Đoàn gắn với nội dung tìm hiểu về tổ chức Đảng; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của tổ chức Đoàn theo hướng tăng cường chuyển đổi số. Thường xuyên bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; tạo điều kiện để cán bộ Đoàn rèn luyện, trưởng thành thông qua thực tiễn phong trào và nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; phát huy vai trò xung kích của cán bộ, ĐVTN trong tham gia học tập kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, sử dụng máy tính, các thiết bị thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến và tương tác qua nền tảng số; tham gia học trực tiếp và trực tuyến về kỹ năng số thiết yếu.

﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ Chương trình có sự tham gia của hàng trăm cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn Đặc công 113 và đơn vị kết nghĩa.

Đợt thi đua cũng nêu cao tinh thần tự giác, phát huy tính sáng tạo, tham gia nghiên cứu các sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác; góp phần xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn triển khai có hiệu quả các hoạt động tình nguyện; thực hiện hiệu quả ngày “Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện” và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tại chương trình, lãnh đạo Binh chủng Đặc công đã trao Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2025 của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn Đặc công 113; Trung ương Đoàn và Ban Thanh niên Quân đội trao các phần quà ý nghĩa tặng Đoàn cơ sở Lữ đoàn 113 và đại diện cán bộ, đoàn viên thanh niên ưu tú của đơn vị.

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Trung ương Đoàn, Binh chủng Đặc công, Ban Thanh niên Quân đội, Thư viện Quân đội và các cơ quan, đơn vị đã tham dự lễ cắt băng khánh thành công trình thanh niên “Thư viện xanh” tặng Trường Tiểu học Ngọc Thanh A ở phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công, Lữ đoàn Đặc công 113 và đại diện ĐVTN đơn vị phát biểu tại chương trình.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công trao Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn Đặc công 113.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Ban Thanh niên Quân đội trao quà tặng Đoàn cơ sở Lữ đoàn 113 và cán bộ, đoàn viên thanh niên ưu tú của đơn vị.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Lữ đoàn Đặc công 113.

﻿ Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Lữ đoàn Đặc công 113.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình thanh niên “Thư viện xanh” tại Trường Tiểu học Ngọc Thanh A.

﻿ ﻿ ﻿ Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Binh chủng Đặc công trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại Trường Tiểu học Ngọc Thanh A.