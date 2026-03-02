Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trần Văn Phú

Họ tên: Trần Văn Phú Ngày sinh: 1990 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Cán bộ Công an xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền Phong

Thành tích/Khen thưởng:

• Tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện từ năm 2009; giai đoạn 2009–2012 hiến máu 15 lần và được Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh tặng Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

• Năm 2014 đạt 20 lần hiến máu, được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

• Tính đến ngày 17/11/2025 đã tham gia hiến máu 113 lần, là một trong những cá nhân tiêu biểu, bền bỉ trong hoạt động hiến máu cứu người.

• Năm 2025 hiến máu toàn phần 4 lần, hiến tiểu cầu 13 lần, hiến bạch cầu 1 lần; ngày 14/6/2025 hiến tách bạch cầu hạt trong máu để cấp cứu người bệnh khi cơ thể không tạo được bạch cầu trong quá trình điều trị.

• Tích cực vận động cộng đồng tham gia hiến máu, vận động hơn 100 người tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu trong năm 2025.

• Tham gia nhiều hoạt động xã hội: hỗ trợ Chương trình Khát vọng sống trao số tiền 159.400.000 đồng cho hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Cần Thơ (6/2025); tham gia chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc, hỗ trợ mổ mắt miễn phí và tặng quà cho người dân; phối hợp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao 10 xe đạp cho học sinh nghèo và nhiều phần quà cho hộ khó khăn.

• Vận động nguồn lực xã hội tặng 5.000 quyển tập cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2025, tổng kim ngạch hơn 25 triệu đồng.

• Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vì thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

• Bằng khen Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện từ 30 lần trở lên.