Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trần Văn Phú

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

596798988-863287939429152-581541.jpg

Họ tên: Trần Văn Phú

Ngày sinh: 1990

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Cán bộ Công an xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ

Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền Phong

Thành tích/Khen thưởng:

• Tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện từ năm 2009; giai đoạn 2009–2012 hiến máu 15 lần và được Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh tặng Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

• Năm 2014 đạt 20 lần hiến máu, được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

• Tính đến ngày 17/11/2025 đã tham gia hiến máu 113 lần, là một trong những cá nhân tiêu biểu, bền bỉ trong hoạt động hiến máu cứu người.

• Năm 2025 hiến máu toàn phần 4 lần, hiến tiểu cầu 13 lần, hiến bạch cầu 1 lần; ngày 14/6/2025 hiến tách bạch cầu hạt trong máu để cấp cứu người bệnh khi cơ thể không tạo được bạch cầu trong quá trình điều trị.

• Tích cực vận động cộng đồng tham gia hiến máu, vận động hơn 100 người tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu trong năm 2025.

• Tham gia nhiều hoạt động xã hội: hỗ trợ Chương trình Khát vọng sống trao số tiền 159.400.000 đồng cho hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Cần Thơ (6/2025); tham gia chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc, hỗ trợ mổ mắt miễn phí và tặng quà cho người dân; phối hợp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao 10 xe đạp cho học sinh nghèo và nhiều phần quà cho hộ khó khăn.

• Vận động nguồn lực xã hội tặng 5.000 quyển tập cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2025, tổng kim ngạch hơn 25 triệu đồng.

• Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vì thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

• Bằng khen Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện từ 30 lần trở lên.

Thanh Huyền
#Trần Văn Phú #Gương mặt trẻ Việt Nam #hiến máu #hoạt động xã hội #Cần Thơ #phong trào thiện nguyện #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục