Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đặng Duy Khánh

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

z7579181406978-91d4b2edd7b58cd89fa5d3a2322980b5.jpg

Họ tên: Đặng Duy Khánh

Ngày sinh: 06/10/1995

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Đơn vị: Lao động sản xuất tại địa phương, TP. Cần Thơ

Đơn vị giới thiệu: Đoàn thanh niên phường Phú Lợi, Cần Thơ

*Thành tích/Khen thưởng:

• Tạo việc làm cho 08 lao động thường xuyên và 15 lao động thời vụ (thu nhập 3,5 – 8 triệu đồng/tháng).

• Doanh thu giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 4,867 tỷ đồng/năm.

• Lợi nhuận giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 1,460 tỷ đồng/năm (≈31,37% doanh thu).

• Tặng hơn 1.200 phần quà cho hộ khó khăn và trẻ em, tổng kinh phí khoảng 180 triệu đồng.

• Phối hợp tổ chức đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật cho trên 50 thanh niên mỗi năm.

• Tham gia trưng bày sản phẩm tại chương trình khởi nghiệp (dự án Canada) và Foodexpor (Hội chợ thực phẩm).

Thanh Huyền
#Giải thưởng #Gương mặt trẻ Việt Nam #Đặng Duy Khánh #lao động sản xuất #Cần Thơ #thành tích #cộng đồng #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục