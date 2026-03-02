Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đặng Duy Khánh

Họ tên: Đặng Duy Khánh Ngày sinh: 06/10/1995 Dân tộc: Kinh Trình độ: Đại học Đơn vị: Lao động sản xuất tại địa phương, TP. Cần Thơ Đơn vị giới thiệu: Đoàn thanh niên phường Phú Lợi, Cần Thơ

*Thành tích/Khen thưởng:

• Tạo việc làm cho 08 lao động thường xuyên và 15 lao động thời vụ (thu nhập 3,5 – 8 triệu đồng/tháng).

• Doanh thu giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 4,867 tỷ đồng/năm.

• Lợi nhuận giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 1,460 tỷ đồng/năm (≈31,37% doanh thu).

• Tặng hơn 1.200 phần quà cho hộ khó khăn và trẻ em, tổng kinh phí khoảng 180 triệu đồng.

• Phối hợp tổ chức đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật cho trên 50 thanh niên mỗi năm.

• Tham gia trưng bày sản phẩm tại chương trình khởi nghiệp (dự án Canada) và Foodexpor (Hội chợ thực phẩm).