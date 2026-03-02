Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đặng Duy Khánh

Họ tên: Đặng Duy Khánh
Ngày sinh: 06/10/1995
Dân tộc: Kinh
Trình độ: Đại học
Đơn vị: Lao động sản xuất tại địa phương, TP. Cần Thơ
Đơn vị giới thiệu: Đoàn thanh niên phường Phú Lợi, Cần Thơ
*Thành tích/Khen thưởng:
• Tạo việc làm cho 08 lao động thường xuyên và 15 lao động thời vụ (thu nhập 3,5 – 8 triệu đồng/tháng).
• Doanh thu giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 4,867 tỷ đồng/năm.
• Lợi nhuận giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 1,460 tỷ đồng/năm (≈31,37% doanh thu).
• Tặng hơn 1.200 phần quà cho hộ khó khăn và trẻ em, tổng kinh phí khoảng 180 triệu đồng.
• Phối hợp tổ chức đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật cho trên 50 thanh niên mỗi năm.
• Tham gia trưng bày sản phẩm tại chương trình khởi nghiệp (dự án Canada) và Foodexpor (Hội chợ thực phẩm).