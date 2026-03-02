Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trương Đức Dũng

Họ tên: Trương Đức Dũng
Ngày sinh: 29/08/2007
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên
Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại
*Thành tích/Khen thưởng:
• Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước.
• Huy chương Vàng Olympic Vật lý Châu Á năm 2025.
• Giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý năm 2025.
• Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia môn Vật lý năm 2025.
• Giải Nhì học sinh giỏi quốc gia năm 2024.
• Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia môn Vật lý năm 2025.
• Tham gia cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2025.