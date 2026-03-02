Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Văn Thuận

Anh Thuận và gia đình

Họ tên: Lê Văn Thuận Ngày sinh: 01/09/1994 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Giáo viên, Trường Tiểu học Long Sơn B Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Vĩnh Long

Thành tích/Khen thưởng:

• Được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2024–2025.

• Được Đảng ủy xã Long Sơn công nhận Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

• Được Ban Thường vụ Đoàn xã đánh giá, xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

• Được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cầu Ngang tặng Giấy khen “Gương thanh niên tiêu biểu trên những lĩnh vực” năm 2024.

• Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm (2021–2022 và 2022–2023) theo Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 17/11/2023.

• Được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh tặng Giấy khen Đảng viên trẻ tiêu biểu 03 năm liền (2022–2024) năm 2025.

• Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở những năm học 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024, 2024–2025.