Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Văn Thuận

Họ tên: Lê Văn Thuận
Ngày sinh: 01/09/1994
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Giáo viên, Trường Tiểu học Long Sơn B
Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Vĩnh Long
Thành tích/Khen thưởng:
• Được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2024–2025.
• Được Đảng ủy xã Long Sơn công nhận Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.
• Được Ban Thường vụ Đoàn xã đánh giá, xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.
• Được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cầu Ngang tặng Giấy khen “Gương thanh niên tiêu biểu trên những lĩnh vực” năm 2024.
• Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm (2021–2022 và 2022–2023) theo Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 17/11/2023.
• Được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh tặng Giấy khen Đảng viên trẻ tiêu biểu 03 năm liền (2022–2024) năm 2025.
• Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở những năm học 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024, 2024–2025.