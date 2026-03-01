Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Quang Toàn

Họ tên: Nguyễn Quang Toàn

Năm sinh: 1993

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Công ty, Bí thư Chi đoàn Khối Điều hành – An toàn – Tiêu thụ; Nhân viên Phòng Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin

Đơn vị giới thiệu: Người thợ trẻ giỏi

Thành tích/Khen thưởng:

• Thực hiện một số sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác an toàn sản xuất như xây dựng hệ thống dự báo nguy cơ bằng hình ảnh, video, mô hình 3D phục vụ tuyên truyền cho người lao động (2023).

• Triển khai giải pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu sự cố nhằm giảm thiểu nguy cơ bục nước, ngập mỏ và tai nạn trong mùa mưa bão (2023).

• Thiết kế, đưa vào sử dụng mẫu sổ kiểm tra hiện trường sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý kiến nghị tồn tại (2024).

• Nhân rộng mô hình ứng dụng tin học hóa trong tuyên truyền, sát hạch kiến thức và các cuộc thi về an toàn vệ sinh lao động (2024).

• Xây dựng giải pháp triển khai hình thức tự chủ an toàn, nâng cao trách nhiệm mạng lưới an toàn vệ sinh viên (2024).

• Danh hiệu Tài năng trẻ Đoàn Than Quảng Ninh năm 2023.

• Gương “Người thợ mỏ – Người chiến sỹ” tháng 7/2024.

• Bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

• Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho gương mặt trẻ tiêu biểu lĩnh vực lao động sản xuất năm 2024.

• Bằng khen Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi năm 2023.