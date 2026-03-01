Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Quang Toàn

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

2430370-anh-nguyen-quang-toan-ha.jpg

Họ tên: Nguyễn Quang Toàn
Năm sinh: 1993
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Công ty, Bí thư Chi đoàn Khối Điều hành – An toàn – Tiêu thụ; Nhân viên Phòng Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin
Đơn vị giới thiệu: Người thợ trẻ giỏi

Thành tích/Khen thưởng:

• Thực hiện một số sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác an toàn sản xuất như xây dựng hệ thống dự báo nguy cơ bằng hình ảnh, video, mô hình 3D phục vụ tuyên truyền cho người lao động (2023).

• Triển khai giải pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu sự cố nhằm giảm thiểu nguy cơ bục nước, ngập mỏ và tai nạn trong mùa mưa bão (2023).

• Thiết kế, đưa vào sử dụng mẫu sổ kiểm tra hiện trường sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý kiến nghị tồn tại (2024).

• Nhân rộng mô hình ứng dụng tin học hóa trong tuyên truyền, sát hạch kiến thức và các cuộc thi về an toàn vệ sinh lao động (2024).

• Xây dựng giải pháp triển khai hình thức tự chủ an toàn, nâng cao trách nhiệm mạng lưới an toàn vệ sinh viên (2024).

• Danh hiệu Tài năng trẻ Đoàn Than Quảng Ninh năm 2023.

• Gương “Người thợ mỏ – Người chiến sỹ” tháng 7/2024.

• Bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

• Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho gương mặt trẻ tiêu biểu lĩnh vực lao động sản xuất năm 2024.

• Bằng khen Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi năm 2023.

Thanh Huyền
#Gương mặt trẻ tiêu biểu 2025 #Lao động sản xuất trẻ #An toàn lao động và phòng chống thiên tai #Sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác #Ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền an toàn #Phát triển trách nhiệm tự chủ trong an toàn #Thành tích và khen thưởng trong ngành than #Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về an toàn #Phong trào thi đua lao động giỏi #Người thợ trẻ giỏi #Vinacomin

Xem thêm

Cùng chuyên mục