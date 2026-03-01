Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trần Thị Thanh Thúy

Họ tên: Trần Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 12/11/1997
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Đội trưởng Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam
Đơn vị giới thiệu: Bộ phận Tuyên giáo, Ban Công tác Đoàn
*Thành tích/Khen thưởng:
- Đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch AVC Challenge Cup các năm 2023 và 2024 — lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam giành chức vô địch cấp châu Á.
- Giành Huy chương Bạc SEA Games 32 năm 2023 cùng đội tuyển quốc gia.
- Được vinh danh Vận động viên được yêu thích nhất – Cúp Chiến thắng 2025 do Cục Thể dục Thể thao tổ chức.
- Là vận động viên chủ lực giúp đội tuyển Việt Nam đạt thứ hạng cao tại nhiều giải châu Á và quốc tế.
- Thi đấu chuyên nghiệp tại một số giải vô địch quốc gia Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Đài Loan, góp phần nâng cao vị thế bóng chuyền Việt Nam trên trường quốc tế.
- Nhiều năm liên tiếp được vinh danh là vận động viên tiêu biểu môn bóng chuyền Việt Nam.
- Nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.
- Nhiều lần đạt danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất tại một số giải đấu trong nước và quốc tế.
