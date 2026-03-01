Phần thi về đích Đường lên đỉnh Olympia kịch tính ngoạn mục

TPO - Trận tuần mới được phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia 26 diễn ra không chỉ kịch tính, gay cấn mà còn đầy bất ngờ. Đặc biệt là tình huống thi về đích của nam sinh Quảng Trị, hai MC chương trình là Khánh Vy và Ngọc Huy đã nhận định là "ngoạn mục" và "kỳ lạ".

Trận tuần 1 tháng 2 quý II Đường lên đỉnh Olympia 26 (phát sóng ngày 1/3) với bốn thí sinh tranh tài: Nguyễn Đình Bảo (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Nguyễn Hồng Nhân (trường THPT Mê Linh, Hà Nội), Nguyễn Sư Minh Khôi (trường THPT Đông Hà, Quảng Trị) và Vũ Tấn Thành (trường THPT Chuyên Hưng Yên, Hưng Yên).

Phần thi Khởi động, Đình Bảo tạo được lợi thế dẫn đầu với 70 điểm. Tiếp đến, Minh Khôi 65 điểm, Hồng Nhân 45 điểm, Tấn Thành 30 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 9 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Ngày 24/12/2024, tàu vũ trụ Parker Solar Probe của NASA đã thiết lập kỉ lục lịch sử khi tiến sát bề mặt một ngôi sao trong vũ trụ ở khoảng cách chỉ 6,1 triệu km. Đó là ngôi sao nào? Tấn Thành, Đình Bảo, Minh Khôi ghi thêm 10 điểm với đáp án “Mặt trời”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong những câu thơ sau: “Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa/Kìa em xiêm áo tự bao giờ/Khen lên man điệu nàng e ấp/ … về Viên Chăn xây hồn thơ” (Tây Tiến, Quang Dũng)? Không thí sinh nào ghi điểm.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Hemoglobin trong máu người kết hợp với oxygen tạo nên màu đỏ. Tuy nhiên, ở các loài động vật như bạch tuộc hay cua móng ngựa, máu của chúng lại có màu xanh lam. Đó là do máu của chúng không chứa sắt mà chứa kim loại nào?

Câu hỏi xuất hiện, Tấn Thành liền nhấn chuông trả lời ẩn số cần tìm và đưa ra đáp án chính xác là “Trống đồng”. Điều này giúp cậu nâng điểm số lên 80 và cùng dẫn đầu đoàn đua với Đình Bảo. Tiếp đến, Minh Khôi 75 điểm, Hồng Nhân 45 điểm.

Phần thi Tăng tốc, chứng kiến màn bứt phá của Hồng Nhân. Sau bốn cơ hội bứt tốc, Tấn Thành dẫn đầu với 170 điểm, Đình Bảo 160 điểm, Hồng Nhân 155 điểm, Minh Khôi 125 điểm.

Minh Khôi đã tạo nên kịch bản bất ngờ của trận đấu.

Phần thi Về đích, bất ngờ đã xảy ra. Tấn Thành mở đầu, lựa chọn gói câu hỏi có cùng điểm số 20. Cậu để Minh Khôi ghi điểm ở câu đầu tiên, nhưng đã kịp ghi điểm hai câu còn lại. Cậu về chỗ với 190 điểm.

Đình Bảo cũng lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu bỏ lỡ cơ hội ghi điểm câu đầu, để Hồng Nhân, Minh Khôi lần lượt ghi điểm hai câu còn lại. Đình Bảo về vị trí với 120 điểm.

Hồng Nhân với 175 điểm vươn lên vị trí thứ hai đoàn đua, lựa chọn gói câu hỏi với giá trị 20 – 30 – 20 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu, nhưng để Minh Khôi ghi điểm ở câu thứ hai; và không thành công ở câu cuối có chọn Ngôi sao hi vọng. Hồng Nhân về vị trí với 145 điểm.

Hai MC dẫn chương trình Khánh Vy và Ngọc Huy

Dẫn dắt lượt thi về đích của Minh Khôi, MC Khánh Vy giới thiệu: “Một cú lội ngược dòng ngoạn mục trong cuộc thi ngày hôm nay chắc chắn gọi tên Minh Khôi”. MC Ngọc Huy bày tỏ: Đây là phần thi về đích rất kỳ lạ. Thí sinh tham gia phần thi về đích cuối cùng lại là người đang tạm dẫn đầu”.

Minh Khôi với 195 điểm – thí sinh dẫn đầu đoàn leo núi, là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi nước rút.

Cậu lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu và câu cuối để củng cố vị trí dẫn đầu của mình.

Nam sinh Quảng Trị này về vị trí với 235 điểm, khép lại màn lội ngược dòng ngoạn mục để chinh phục vòng nguyệt quế.

Minh Khôi giành vòng nguyệt quế tuần đầu tiên tháng 2 quý II Olympia 26.

Kết quả chung cuộc trận tuần 1 tháng 2 quý II Đường lên đỉnh Olympia 26, Nguyễn Sư Minh Khôi (trường THPT Đông Hà, Quảng Trị) giành vòng nguyệt quế với 235 điểm.

Vũ Tấn Thành (trường THPT Chuyên Hưng Yên, Hưng Yên) về Nhì với 190 điểm.

Cùng về thứ ba, Nguyễn Đình Bảo (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) 120 điểm và Nguyễn Hồng Nhân (trường THPT Mê Linh, Hà Nội) 135 điểm.