Ngày mai diễn ra họp báo công bố 19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

TPO - Sáng mai (2/3) tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ tổ chức họp báo công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc, nổi bật thuộc 10 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý Hành chính Nhà nước.

Năm 2025, Ban Tổ chức đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Về cơ cấu, có 108 nam, 37 nữ; dân tộc Kinh 137, dân tộc thiểu số 8. Công giáo 1. Học hàm có 13 Tiến sĩ; 7 Thạc sĩ.

Đề cử nhiều tuổi nhất là 38 tuổi; ít tuổi nhất là 10 tuổi. Trong đó, lĩnh vực Học tập và Lao động sản xuất có nhiều đề cử nhất (30 hồ sơ); lĩnh vực Quản lý Hành chính Nhà nước ít đề cử nhất (2 hồ sơ).

Ngày 26/2, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 họp lần 1, tại trụ sở Trung ương Đoàn. Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng; nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Căn cứ hồ sơ và công tác thẩm định, phân tích, đánh giá, Thường trực Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025 đề xuất danh sách 31 đề cử tiêu biểu thuộc 9 lĩnh vực để Hội đồng xét chọn tại cuộc họp Hội đồng lần 1 (không lựa chọn ở lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước vì lĩnh vực này không có đề cử thực sự xuất sắc).

Phiên họp hội đồng xét chọn lần 1 diễn ra ngày 26/1 vừa qua.

Tại phiên họp lần I, các thành viên Hội đồng đã tập trung trí tuệ, tâm huyết phân tích cụ thể, chi tiết từng hồ sơ, thành tích của các đề cử ở các lĩnh vực để tìm ra gương mặt tiêu biểu nhất.

Qua một buổi làm việc trách nhiệm, khoa học, Hội đồng xét tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam” năm 2025 đã bỏ phiếu bằng phần mềm chọn ra 19 đề cử tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến.

Sáng mai (2/3), Ban Tổ chức sẽ họp báo công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025.