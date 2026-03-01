Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Thị Thảo Trang

Họ tên: Lê Thị Thảo Trang Ngày sinh: 25/2/2009 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Học sinh, Bí thư lớp 11A6, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Đơn vị giới thiệu: Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Huế

Thành tích/Khen thưởng:

• Dự thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp quốc gia năm học 2024–2025.

• Dự thi “Rung chuông vàng” Hội nghị khu vực lần thứ 5 của tổ chức OWHC-AP tại thành phố Huế.

• Dự thi “Trường học không ma túy” năm học 2024–2025 do Bộ Công an tổ chức tại Huế.

• Giải Nhất cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 54 cấp trường năm học 2024–2025.

• Thủ khoa môn Ngữ văn bảng thường kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025–2026.

• Giải Khuyến khích Đại sứ Văn hóa đọc cấp thành phố năm học 2025–2026.

• Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật lĩnh vực Công nghệ sinh học: “Nghiên cứu và chế tạo hộp bảo quản thực phẩm tự khử trùng ứng dụng công nghệ quang xúc tác TiO₂ và đèn LED UV-A”.

• Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2024–2025 do Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT Nguyễn Trường Tộ khen thưởng.

• Đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023–2024.

• Giải Nhì môn Ngữ Văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023–2024.

• Giải Nhì môn Ngữ Văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2023–2024.

• Giải Ba môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2022–2023.