Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Võ Trần Minh Thư

Họ tên: Võ Trần Minh Thư Ngày sinh: 02/03/2008

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Học sinh lớp 12A5, Trường THPT Hai Bà Trưng Đơn vị giới thiệu: Hội Chữ thập đỏ Huế

*Thành tích/Khen thưởng:

• Đề tài “Thiết kế và số hóa các di tích, hiện vật nhằm bảo tồn, phát huy kim ngạch văn hóa Chăm Pa cho học sinh THPT tại thành phố Huế” đạt giải Nhất cấp trường, giải Nhất cấp thành phố, giải Tư cấp quốc gia và giải Đặc biệt cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố; được lựa chọn dự thi toàn quốc.

• Đề tài “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy kim ngạch di sản tư liệu thế giới những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh trong giáo dục học sinh trung học” đạt giải Nhất cấp trường và tiếp tục dự thi cấp thành phố.

• Xây dựng hệ sinh thái sản phẩm số phục vụ giáo dục di sản gồm: bảo tàng không gian ảo Văn hóa Champa, bảo tàng không gian ảo Cửu đỉnh, bộ cẩm nang số tích hợp công nghệ, website chuyên đề, chatbot AI, hệ thống mô hình 3D và AR về Cửu đỉnh.

• Sáng lập fanpage “Lưu Niên Sử Ký” tuyên truyền giáo dục di sản với gần 3.000 người theo dõi.

• Danh hiệu học sinh danh dự toàn trường Thành phố Huế năm học 2024–2025, được Chủ tịch UBND Thành phố Huế trao tặng bằng khen.

• Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường năm học 2023–2024.

• Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo Trung ương Đoàn năm học 2024–2025.

• Học bổng “Hỗ trợ tài năng trẻ – Nâng bước em đến trường Quận Thuận Hóa” năm học 2024–2025.

• Học bổng VALLET của tổ chức Rencontres du Vietnam năm học 2024–2025.

• Giấy khen đạt danh hiệu học sinh xuất sắc vị thứ Nhất khối 11 năm học 2024–2025.

• Giấy khen đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố năm học 2024–2025.

• Giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp cơ sở năm học 2024–2025.

• Giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2024–2025.

• Giải Đặc biệt cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố lần XIX năm 2024–2025.

• Giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường năm học 2025–2026.

• Hoàn thành chương trình trao đổi giữa Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Huế) và Jeju National University (Hàn Quốc) năm 2023 (hai đợt tại Việt Nam và Hàn Quốc).

• Tham gia giao lưu trao đổi giữa thành phố Huế và tỉnh Okinawa (Nhật Bản) với vai trò host homestay.