Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Phương Mỹ Chi

Họ tên: Phương Mỹ Chi Ngày sinh: 2003 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường Đại học Swinburne/Chủ tịch/PMC Entertainment Đơn vị giới thiệu: Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn, Báo Tiền Phong.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Trong năm qua, các dự án âm nhạc của Phương Mỹ Chi tiếp tục trung thành với chất liệu văn hóa dân gian, nhưng được đặt trong cấu trúc đương đại hơn - nơi dân ca, âm nhạc truyền thống và ngôn ngữ pop hiện đại có thể song hành. Nổi bật, có “Bóng phù hoa”, “Ếch ngồi đáy giếng”;

- Góp mặt trong chương trình, sự kiện cấp quốc gia dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 80 năm Quốc khánh và Cách mạng Tháng Tám thành công, Đại hội Thi đua yêu nước;

- Quán quân chương trình Em xinh say hi;

- Top 3 Sing! Asia 2025; được vinh danh Tatler Most Influential 2025;

- Huy hiệu “Thanh Niên tiên tiến làm theo lời Bác” của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2025;

- Tatler Most Influential Vietnam 2025 (Danh sách nhân vật có tầm ảnh hưởng - Tatler Asia)

- Giải Mai Vàng năm 2025;

- Ca sĩ đột phá - Làn Sóng Xanh năm 2025;

- Được vinh danh Top 10 truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025;

- Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024;

- Giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2024;

- Cúp chiến thắng giải thưởng Làn Sóng Xanh với hạng mục “Gương mặt mới của năm” năm 2023.