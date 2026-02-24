Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Nhật Nguyên

Họ tên: Nguyễn Nhật Nguyên (Arthur Nguyen)
Ngày sinh: 08/09/1989
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Đại học Rouen Normandy (Pháp)
Đơn vị giới thiệu: Thường trực Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam
*Thành tích/Khen thưởng:
• Nghiên cứu về chiến lược thương hiệu quốc gia trong mở rộng thị trường quốc tế thông qua nghiên cứu nhạc Hàn Quốc (K-pop).
• Nghiên cứu về toàn cầu hóa và văn hóa tiêu dùng.
• Năm 2024: Trúng tuyển kỳ thi Giáo sư cấp quốc gia Pháp ngành Khoa học quản lý. : Kỳ thi Giáo sư cấp quốc gia Pháp là một trong những kỳ thi công chức khó nhất tại Pháp; ứng viên là thí sinh Việt Nam đầu tiên và nhỏ tuổi nhất đỗ kỳ thi này trong lĩnh vực khoa học quản lý.
• Năm 2022: Giải thưởng bài viết xuất sắc do Hiệp hội học thuật kinh doanh quốc tế Pháp trao tặng.