Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trần Quốc Khánh

Họ tên: Trần Quốc Khánh Ngày sinh: 1994 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ Đơn vị giới thiệu: Ban Thanh niên Bộ Công an.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Đấu tranh nhiều chuyên án lớn: Chuyên án “424G” để đấu tranh với hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”,”Đưa hối lộ” và "Nhận hối lộ” xảy ra tại Phú Thọ và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước; phát hiện khởi tố 02 vụ án sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả và vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ;

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025;

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.