Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang: Đổi mới tư duy, tăng tốc chuyển đổi số

TPO - Sáng ngày 23/2, trong không khí phấn khởi vui tươi, T.Ư Đoàn tổ chức gặp mặt đầu xuân các đơn vị của Trung ương Đoàn ở phía Nam và khởi động năm mới với tinh thần đổi mới, chuyển đổi số, hành động đột phá.

Tham dự buổi gặp mặt có chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn – Phó Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tổng biên tập báo Thanh Niên; nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Đảng ủy viên, Trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống Đoàn...

Toàn cảnh buổi gặp mặt đầu xuân các đơn vị phía Nam của T.Ư Đoàn. Ảnh: Độc Lập

Phát biểu tại sự kiện, chị Nguyễn Phạm Duy Trang chúc mừng năm mới toàn thể cán bộ, phóng viên, giảng viên và người lao động, đồng thời nhấn mạnh năm 2026 là thời điểm quan trọng với thế hệ trẻ cả nước.

Theo chị Trang, năm nay, đất nước vừa trải qua nhiều sự kiện ý nghĩa. Bên cạnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các hoạt động chuẩn bị cho các sự kiện lớn như bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2030; Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 85 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và đặc biệt là Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII diễn ra vào tháng 6/2026.

Chị Trang chia sẻ với các đơn vị phía Nam của T.Ư Đoàn. Ảnh: Độc Lập

“Đây là cơ hội để tạo khí thế mới, tinh thần mới và xác lập các chương trình hành động hiệu quả nhất cho mỗi đơn vị, mỗi cá nhân trẻ”, chị Trang nói, đồng thời yêu cầu các đơn vị phát huy vai trò tiên phong trong công tác truyền thông, đặc biệt là chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động. Theo chị Trang, chuyển đổi số không chỉ là áp dụng công nghệ mà còn là thay đổi tư duy quản trị, mô hình tổ chức, tạo tương tác sắc bén hơn giữa báo chí với bạn đọc, giữa học viện với sinh viên.

Chị Trang lì xì chúc Tết cán bộ, phóng viên, giảng viên, viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn ở phía Nam. Ảnh: Độc Lập

Về những nhiệm vụ trong năm 2026, Bí thư Nguyễn Phạm Duy Trang yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa một cách hiệu quả nhất Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, trong từng lĩnh vực, nhiệm vụ công tác. Ngoài ra, các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tinh thần nghị quyết đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân, cổ vũ những mô hình hay và cách làm sáng tạo cũng như nỗ lực hơn nữa trong việc đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, những luận điệu sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Bí thư Trang cũng yêu cầu các đơn vị đào tạo và hoạt động thanh thiếu nhi cũng tiếp tục xây dựng chương trình bồi dưỡng gắn với tinh thần đổi mới sáng tạo khát vọng và cống hiến của thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, chị Trang khuyến khích phát triển báo chí đa nền tảng, mở rộng kết nối thanh thiếu nhi trên môi trường số, để mỗi bạn trẻ vừa là “công dân số” vừa là nhân tố chủ lực trong các phong trào sáng tạo, khởi nghiệp và hoạt động xã hội.

Tập thể các cơ quan phía Nam của T.Ư Đoàn tại buổi ra quân đầu năm. Ảnh: Độc Lập

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cũng đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng trước và sau Đại hội Đoàn toàn quốc, khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi trong thanh niên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước.