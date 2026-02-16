Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm, chúc Tết các đơn vị trực chiến tại TPHCM

TPO - Trước thềm năm mới, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn TPHCM nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lan tỏa giá trị nhân văn từ ngành y

Tại Bệnh viện Từ Dũ, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế đang làm việc xuyên Tết để chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Báo cáo với đoàn, BS.CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc bệnh viện Từ Dũ cho biết, năm qua đơn vị duy trì ổn định số lượt khám ngoại trú, điều trị nội trú; bảo đảm an toàn trong phẫu thuật, gây mê – gây tê; đặc biệt không ghi nhận trường hợp tử vong mẹ. Bệnh viện tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn với 14 ca thông tim can thiệp bào thai thành công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị chuyên sâu.

BS.CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ báo cáo với Đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Minh Triết xúc động khi lắng nghe những câu chuyện nghề giàu tính nhân văn của đội ngũ y bác sĩ. Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, những thành tựu của bệnh viện không chỉ dừng ở chuyên môn mà còn mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần nâng cao vị thế y học Việt Nam.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp thầm lặng của tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện; đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục quan tâm đào tạo thế hệ bác sĩ trẻ, truyền lửa nghề nghiệp để kế thừa và phát huy các kỹ thuật tinh hoa.

Anh Triết trao quà cho lãnh đạo bệnh viện và tri ân y, bác sĩ.

Nhân dịp năm mới, anh Triết gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện, tin tưởng tập thể sẽ tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, đạt nhiều thành tựu mới.

Gác lại thiệt thòi riêng để giữ bình yên cho thành phố

Đoàn công tác cũng đến thăm Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4. Tại đây, đại diện đơn vị báo cáo tình hình trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết, công tác bảo đảm an ninh trật tự và hoạt động Đoàn trong lực lượng.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết chúc tết cán bộ chiến sĩ.

Phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên đang trực Tết.

“Trân trọng cảm ơn các đồng chí đã gác lại những thiệt thòi cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn bình yên cho nhân dân. Trong quá trình đó, xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu, đấu tranh với tội phạm rất đáng biểu dương”, anh Triết nhấn mạnh.

Anh Trí tặng quà và lì xì đến cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cũng đề nghị lực lượng trẻ trong đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng nếp sống kỷ cương; tăng cường phối hợp giữa tổ chức Đoàn và lực lượng công an để tạo môi trường rèn luyện, phát triển đoàn viên.

Ghi nhận đơn vị có nhiều đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng, anh động viên các đoàn viên tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết dẫn đoàn chụp ảnh cùng các chiến sĩ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang trực chiến, chúc sức khỏe, bình an và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo đảm cho nhân dân thành phố đón xuân trong không khí an toàn, ấm áp.