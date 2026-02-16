Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Linh vật ngựa gây choáng ngợp ở đường hoa Nguyễn Huệ

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong tiếng nhạc rộn ràng đêm khai mạc, linh vật ngựa khổng lồ tại cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ bất ngờ “thức giấc” bằng những lớp ánh sáng 3D chuyển động sống động, khiến hàng nghìn người xem ồ lên thích thú. Lần đầu công nghệ Projection Mapping kết hợp AR biến biểu tượng ngựa sắt huyền thoại thành một sân khấu kể chuyện bằng ánh sáng và không gian số.

Người dân thích thú xem trình chiếu công nghệ Mapping và AR trên linh vật ngựa ở Đường hoa Nguyễn Huệ tối 15/2.

Tối 15/2 (tức 28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ tại TPHCM đã khai mạc mở cửa đón du khách.

Ngay tại khu vực cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ, dòng người chờ đón màn trình diễn ánh sáng trên linh vật ngựa cao gần 7 m, dài 9,5 m, tổng chiều cao sau khi đặt trên bệ đỡ đạt khoảng 11 m. Không chỉ là tác phẩm tạo hình đồ sộ, linh vật năm nay còn trở thành tâm điểm nhờ lần đầu tiên ứng dụng đồng thời hai công nghệ hiện đại: Projection Mapping và AR (thực tế tăng cường).

Khi ngựa sắt "thức giấc" bằng ánh sáng

Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 do UBND TPHCM chỉ đạo tổ chức tiếp tục khẳng định vị thế lễ hội xuân đặc trưng của TPHCM. Tuy nhiên, điểm khác biệt năm nay nằm ở lớp “ngôn ngữ công nghệ” phủ lên linh vật trung tâm.

img-7740.jpg
Linh vật ngựa gây "choáng ngợp" bởi kích thước khổng lồ tích hợp công nghệ.

Projection Mapping - kỹ thuật trình chiếu 3D trên bề mặt vật thể - đã biến thân ngựa vàng rực thành một “màn hình sống”. Từng khối cơ bắp, từng đường cong được “khắc họa bằng ánh sáng”, tạo ảo giác linh vật thực sự chuyển động.

Mạch trình chiếu được thiết kế theo câu chuyện xuyên suốt, từ mùa xuân với cánh én, hoa nở, đến Tết Việt qua hình ảnh đèn kéo quân, tiếp nối bằng biểu tượng trống đồng, hình ảnh đô thị hiện đại và kết thúc bằng chim lạc tung cánh - biểu trưng cho khát vọng vươn cao.

Không chỉ trình chiếu tĩnh, phần đầu và chân ngựa còn được tích hợp chuyển động cơ học, khiến hiệu ứng “tung vó” thêm chân thực. Ánh sáng - âm thanh chuyển động hòa quyện trong 15 phút mỗi suất, diễn ra vào ba khung giờ cố định 19h, 20h và 21h hằng đêm.

z7537454833514-96819fa7554ca7ae6e5e77020b1cfd4b.jpg
Ngay từ suất chiếu đầu tiên, khu vực cổng mở gần như chật kín người. Nhiều gia đình đứng xem trọn vẹn cả ba suất chỉ để ghi lại khoảnh khắc linh vật “bừng tỉnh” trong ánh sáng.

Linh vật bước ra khỏi không gian thật

Nếu mapping tạo nên “điểm hẹn ban đêm”, thì AR lại mở rộng trải nghiệm suốt cả ngày.

Thông qua nền tảng TikTok, du khách chỉ cần quét mã QR hoặc sử dụng hiệu ứng AR tích hợp sẵn để hướng camera vào tượng ngựa. Lập tức, trên màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh ngựa phi nước đại, các lớp đồ họa 3D chồng lên thân tượng thật.

9ddfa4cd22aece7701d8d8090b27bdbc.jpg
951f41f3a4ed08a8bfbfa6f7610afc3f.jpg
95040f6a80f0f689503df90681a01aa1.jpg
69331d6cfbb8d382bc993177ae9a2f56.jpg
c1aa6f91efbae2c6379c08d2282681d9.jpg
Thiết kế đồ hoạ 3D của linh vật ngựa.

Hiệu ứng đặc biệt cho phép người xem vừa thưởng thức mapping ban đêm, vừa kích hoạt AR để ghi hình ba linh vật cùng xuất hiện trong một khung hình tạo nên những thước video “đa tầng” chỉ có tại đường hoa năm nay.

img-7738.jpg
img-7737.jpg
Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt người sau đêm khai mạc.

Mapping vì thế không đóng vai trò trang trí, mà trở thành lớp kể chuyện chủ đạo, nâng tầm hình khối kiến trúc và hệ linh vật. Ban ngày, tượng ngựa rực rỡ giữa sắc hoa. Ban đêm, nơi đây biến thành sân khấu ánh sáng quy mô lớn, tạo ấn tượng đồ sộ và giàu chuyển động.

Theo kế hoạch, đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Nguyễn Dũng
#Mapping #AR #Đường hoa Nguyễn Huệ #Linh vật ngựa #Tết Bính Ngọ #công nghệ số #TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục