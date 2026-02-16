Linh vật ngựa gây choáng ngợp ở đường hoa Nguyễn Huệ

TPO - Trong tiếng nhạc rộn ràng đêm khai mạc, linh vật ngựa khổng lồ tại cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ bất ngờ “thức giấc” bằng những lớp ánh sáng 3D chuyển động sống động, khiến hàng nghìn người xem ồ lên thích thú. Lần đầu công nghệ Projection Mapping kết hợp AR biến biểu tượng ngựa sắt huyền thoại thành một sân khấu kể chuyện bằng ánh sáng và không gian số.

Người dân thích thú xem trình chiếu công nghệ Mapping và AR trên linh vật ngựa ở Đường hoa Nguyễn Huệ tối 15/2.

Tối 15/2 (tức 28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ tại TPHCM đã khai mạc mở cửa đón du khách.

Ngay tại khu vực cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ, dòng người chờ đón màn trình diễn ánh sáng trên linh vật ngựa cao gần 7 m, dài 9,5 m, tổng chiều cao sau khi đặt trên bệ đỡ đạt khoảng 11 m. Không chỉ là tác phẩm tạo hình đồ sộ, linh vật năm nay còn trở thành tâm điểm nhờ lần đầu tiên ứng dụng đồng thời hai công nghệ hiện đại: Projection Mapping và AR (thực tế tăng cường).

Khi ngựa sắt "thức giấc" bằng ánh sáng

Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 do UBND TPHCM chỉ đạo tổ chức tiếp tục khẳng định vị thế lễ hội xuân đặc trưng của TPHCM. Tuy nhiên, điểm khác biệt năm nay nằm ở lớp “ngôn ngữ công nghệ” phủ lên linh vật trung tâm.

Linh vật ngựa gây "choáng ngợp" bởi kích thước khổng lồ tích hợp công nghệ.

Projection Mapping - kỹ thuật trình chiếu 3D trên bề mặt vật thể - đã biến thân ngựa vàng rực thành một “màn hình sống”. Từng khối cơ bắp, từng đường cong được “khắc họa bằng ánh sáng”, tạo ảo giác linh vật thực sự chuyển động.

Mạch trình chiếu được thiết kế theo câu chuyện xuyên suốt, từ mùa xuân với cánh én, hoa nở, đến Tết Việt qua hình ảnh đèn kéo quân, tiếp nối bằng biểu tượng trống đồng, hình ảnh đô thị hiện đại và kết thúc bằng chim lạc tung cánh - biểu trưng cho khát vọng vươn cao.

Không chỉ trình chiếu tĩnh, phần đầu và chân ngựa còn được tích hợp chuyển động cơ học, khiến hiệu ứng “tung vó” thêm chân thực. Ánh sáng - âm thanh chuyển động hòa quyện trong 15 phút mỗi suất, diễn ra vào ba khung giờ cố định 19h, 20h và 21h hằng đêm.

Ngay từ suất chiếu đầu tiên, khu vực cổng mở gần như chật kín người. Nhiều gia đình đứng xem trọn vẹn cả ba suất chỉ để ghi lại khoảnh khắc linh vật “bừng tỉnh” trong ánh sáng.

Linh vật bước ra khỏi không gian thật

Nếu mapping tạo nên “điểm hẹn ban đêm”, thì AR lại mở rộng trải nghiệm suốt cả ngày.

Thông qua nền tảng TikTok, du khách chỉ cần quét mã QR hoặc sử dụng hiệu ứng AR tích hợp sẵn để hướng camera vào tượng ngựa. Lập tức, trên màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh ngựa phi nước đại, các lớp đồ họa 3D chồng lên thân tượng thật.

Thiết kế đồ hoạ 3D của linh vật ngựa.

Hiệu ứng đặc biệt cho phép người xem vừa thưởng thức mapping ban đêm, vừa kích hoạt AR để ghi hình ba linh vật cùng xuất hiện trong một khung hình tạo nên những thước video “đa tầng” chỉ có tại đường hoa năm nay.

Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt người sau đêm khai mạc.

Mapping vì thế không đóng vai trò trang trí, mà trở thành lớp kể chuyện chủ đạo, nâng tầm hình khối kiến trúc và hệ linh vật. Ban ngày, tượng ngựa rực rỡ giữa sắc hoa. Ban đêm, nơi đây biến thành sân khấu ánh sáng quy mô lớn, tạo ấn tượng đồ sộ và giàu chuyển động.

Theo kế hoạch, đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).