Lò nấu đường bát thủ công hiếm hoi

TPO - Giữa nhịp sống hiện đại, lò nấu đường bát thủ công của gia đình ông Nguyễn Văn Nhân ở xã Quế Sơn (TP. Đà Nẵng) vẫn đỏ lửa suốt nhiều thập kỷ. Từ những thân mía ngọt lành, từng bát đường đen được chắt chiu, lưu giữ hương vị Tết xưa.