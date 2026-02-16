Lò nấu đường bát thủ công hiếm hoi

TPO - Giữa nhịp sống hiện đại, lò nấu đường bát thủ công của gia đình ông Nguyễn Văn Nhân ở xã Quế Sơn (TP. Đà Nẵng) vẫn đỏ lửa suốt nhiều thập kỷ. Từ những thân mía ngọt lành, từng bát đường đen được chắt chiu, lưu giữ hương vị Tết xưa.
Để cho ra bát đường mía đúng vị phải qua nhiều công đoạn thủ công. Nước mía sau khi lọc sạch cặn bã được đưa lên nồi gang lớn, đun sôi liên tục nhiều giờ, tay khuấy đều. Khi nước mía chuyển sang dạng sánh đặc, mẻ đường được múc nhanh sang thùng gỗ mít. Đường sau đó được đánh đều tay rồi rót vào những chiếc bát nhôm đã quét sẵn dầu ăn.