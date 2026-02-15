8 chú ngựa phi nước đại ở Bắc Ninh

TPO - Tám con ngựa phi nước đại giữa cụm trống đồng rực sắc đỏ - vàng ở phường Bắc Giang trung tâm của tỉnh Bắc Ninh thành điểm “check-in” hút mắt dịp đầu năm. Không chỉ là mô hình trang trí Tết, công trình còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về khát vọng bứt phá, hội nhập và trường thịnh của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới.

Với chủ đề Khởi nguyên phồn vinh - Bắc Ninh trường thịnh, mô hình không chỉ là một công trình trang trí năm mới, mà còn thể hiện khát vọng phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới, mạnh mẽ, bền vững và hội nhập sâu rộng.

Mô hình được đặt tại Quảng trường 3/2 ở phường Bắc Giang.

Khối kiến trúc trung tâm được tạo hình từ cụm trống đồng, lấy cảm hứng từ giá trị văn hóa của vùng đất Kinh Bắc. Hình tượng trống đồng không chỉ gợi nhắc cội nguồn, mà còn tượng trưng cho nền tảng vững chắc, cho nhịp đập bền bỉ của lịch sử đang tiếp tục ngân vang trong hành trình phát triển hiện đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, nơi di sản trở thành động lực cho tăng trưởng bền vững.

Các con ngựa hướng về hình trống đồng. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Bao quanh trung tâm là hai cánh vòng cung đỏ - vàng uốn lượn mềm mại nhưng dứt khoát, như những dải lụa ánh sáng vươn lên giữa không gian. Sắc đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết và khát vọng, sắc vàng đại diện cho thịnh vượng và thành công. Sự kết hợp giữa hình khối chuyển động, ánh sáng và hoa trang trí tạo nên cảm giác tiến chuyển không ngừng, biểu trưng cho quá trình hội nhập, đổi mới và phát triển phồn vinh, trường tồn theo thời gian.

Linh vật ngựa đã trang trí xong phục vụ người dân vui chơi, đón Tết.

Điểm nhấn giàu tính biểu tượng là hình ảnh 8 con ngựa trong thế phi nước đại, gợi nhắc điển tích Mã đáo thành công. Từng chú ngựa đại diện cho sức mạnh, tốc độ, tinh thần bền bỉ và ý chí chinh phục. Khi cùng hướng về một đích đến, tám cá thể hợp thành một tập thể đoàn kết, biểu tượng của sự đồng lòng, chung sức vì mục tiêu phát triển chung.

Bốn linh vật ngựa bên phải.

Con số 8 không chỉ mang ý nghĩa về sự may mắn và phát đạt theo quan niệm Á Đông, mà còn gợi hình vòng lặp vô tận, biểu tượng của sự trường tồn và liên tục thăng hoa. Tám hướng quy tụ về một tâm điểm thể hiện khát vọng hội tụ tinh hoa, nguồn lực và cơ hội từ bốn phương, tạo đà để phường bứt phá, vươn xa trên bản đồ phát triển kinh tế - văn hóa của cả nước và khu vực.

Các con ngựa bên trái.

Tổng thể mô hình là sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu văn hóa và tầm nhìn tương lai. Đó là hình ảnh một tỉnh Bắc Ninh và phường Bắc Giang tự tin bước vào năm mới với khí thế khởi nguyên, nền tảng vững bền và khát vọng trường thịnh dài lâu.