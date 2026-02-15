Linh vật ngựa vàng cao 2 m

TPO - Trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết, chùa Phổ Độ trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Nổi bật trong khuôn viên chùa là linh vật ngựa vàng cao khoảng 2 m được trang trí trang trọng, rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026.
Thiên Mã được tạo hình trong tư thế tung vó chồm cao, thần thái dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện tinh thần dũng mãnh và ý chí không ngừng tiến bước.
Tại chùa Phổ Độ công tác trang trí Tết được nhà chùa triển khai từ khá sớm. Đèn lồng, tiểu cảnh xuân, vườn hoa cùng những mô hình biểu trưng cho năm mới đã được nhà chùa sắp đặt khéo léo, tạo nên một không gian vừa linh thiêng, trang nghiêm, vừa tươi mới, ấm áp sắc Xuân