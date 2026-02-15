Linh vật ngựa vàng cao 2 m

TPO - Trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết, chùa Phổ Độ trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Nổi bật trong khuôn viên chùa là linh vật ngựa vàng cao khoảng 2 m được trang trí trang trọng, rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026.