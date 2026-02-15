Linh vật ngựa vàng cao 2 m

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết, chùa Phổ Độ trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Nổi bật trong khuôn viên chùa là linh vật ngựa vàng cao khoảng 2 m được trang trí trang trọng, rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026.

tp-kjsgsns.jpg
Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, chùa Phổ Độ (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Ngôi đền nằm bên cạnh dòng sông Hộ Độ mang vẻ đẹp hài hòa giữa sông nước bao quanh và nét kiến trúc cổ kính lẫn hiện đại.
tp-ngua-2.jpg
Năm nay, trong khuôn viên chùa đặt tượng linh vật ngựa vàng, điểm nhấn khiến du khách đến vãn cảnh chùa không khỏi trầm trồ. Linh vật ngựa vàng cao khoảng 2 m nổi bật chào Xuân Bính Ngọ 2026.
tp-28uhk.jpg
Năm nay, linh vật được xây dựng theo hình tượng Thiên Mã - ngựa có cánh trong truyền thuyết, biểu trưng cho sức mạnh, tốc độ và khát vọng vươn cao. Tượng cao khoảng 2 m, phủ sắc vàng kim nổi bật, toát lên vẻ sang trọng và uy nghiêm giữa không gian trang nghiêm của chùa.
tp-ubsksksl.jpg
Theo đại diện quản lý nhà chùa, quá trình thi công kéo dài gần một tuần với sự tham gia của nhiều thợ lành nghề. Từ khâu tạo khung, đắp hình đến sơn phủ, hoàn thiện chi tiết đều được thực hiện công phu, cẩn trọng.
tp-ngua-2o.jpg
tp-ngua-292.jpg
Thiên Mã được tạo hình trong tư thế tung vó chồm cao, thần thái dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện tinh thần dũng mãnh và ý chí không ngừng tiến bước.
tp-ngua-slsjhs.jpg
Linh vật được đặt tại vị trí trung tâm khuôn viên, trở thành điểm nhấn nổi bật trong không gian trang trí Tết của chùa. Bao quanh là những dải lồng đèn rực rỡ, sắc vàng của hoa cúc và gam hồng thắm của đào xuân, càng tôn lên vẻ đẹp nổi bật của tượng ngựa vàng.
tp-2ugbsjsk.jpg
Nhiều người dân đánh giá linh vật không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự bền bỉ, thành công và phát triển.
fcabd71f2836a668ff27.jpg
tp-2igsbsksk.jpg
Tại chùa Phổ Độ công tác trang trí Tết được nhà chùa triển khai từ khá sớm. Đèn lồng, tiểu cảnh xuân, vườn hoa cùng những mô hình biểu trưng cho năm mới đã được nhà chùa sắp đặt khéo léo, tạo nên một không gian vừa linh thiêng, trang nghiêm, vừa tươi mới, ấm áp sắc Xuân
tp-ihsjsjk.jpg
Nhiều người dân và du khách đến chùa để tham quan, chiêm ngưỡng linh vật và chụp ảnh bên những khóm hoa rực rỡ trong khuôn viên chùa.
