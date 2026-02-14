Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đến chùa cầu có người yêu ngày Valentine

Ngọc Ánh - Trọng Tài

TPO - Người trông coi chùa Hà (Hà Nội) cho biết lượng khách đến lễ chùa năm nay không đông như mọi năm, giới trẻ vẫn chiếm đa số. Trước kỳ nghỉ Tết của sinh viên, chùa tấp nập khách ra vào hơn.

tp-3.jpg
Sáng 14/2, đúng ngày lễ tình nhân (Valentine), chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) thưa vắng hơn mọi năm do thời điểm này, phần đông sinh viên tại các trường ở Hà Nội đã về quê ăn Tết.
tp-6.jpg
Từ sáng đến đầu giờ chiều, một số nam thanh nữ tú đến cầu tình duyên, mong muốn “khi đi lẻ bóng, khi về có đôi”.
tp-8.jpg
Một bạn trẻ có mặt từ sáng sớm.
tp-11.jpg
tp-12.jpg
tp-13.jpg
tp-16.jpg
Với quan niệm “có thờ có thiêng”, nhiều người tin rằng thành tâm dâng lễ ở chùa giúp tình duyên suôn sẻ, thuận lợi hơn.
tp-19.jpg
Không chỉ có người cầu duyên, những cặp đôi đã nên duyên vợ chồng hoặc tìm được một nửa của mình trong năm qua cũng quay lại chùa Hà để lễ tạ.
img-8966.jpg
Chị Trịnh Thị Thu Hà (Tiên Dương, Hà Nội) đọc bài khấn cầu duyên. Chị Hà cho biết dịp này không chỉ đến chùa cầu tình cảm mà còn mong năm mới bình an, sự nghiệp thăng tiến cho cả gia đình. Chị Hà khẳng định không phải người mê tín, chỉ muốn gìn giữ nét đẹp trong dịp Tết cổ truyền.
tp-14.jpg
Chùa Hà (Thánh Đức tự) nổi tiếng về cầu tình duyên, bởi theo truyền thuyết dân gian, vua Lý Thánh Tông (thế kỷ 11) từng ghé qua một ngôi chùa để cầu tự (cầu có con) để có người nối dõi. Ước nguyện thành hiện thực khi hoàng hậu sinh hạ Thái tử Càn Đức. Sau đó nhà vua đã trùng tu ngôi chùa và đặt tên là Thánh Đức tự.
tp-20.jpg
Việc đi chùa cầu duyên vào ngày lễ Valentine 14/2 không chỉ là hoạt động mang tính tâm linh mà còn phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự an tâm trong tình duyên. Dù xuất phát từ niềm tin hay đơn thuần là một thói quen, đi chùa cầu duyên vẫn mang đến những giá trị tinh thần.
tp-1.jpg
tp-2.jpg
Khách đến chùa lần đầu được dịch vụ cung cấp mâm lễ dẫn vào trong, hướng dẫn cách dâng sớ. Mâm lễ trong dịp Valentine khá cầu kỳ, đầy đủ. Văn khấn cầu duyên tại ban thờ Mẫu được các chủ cửa hàng bán mâm lễ tặng miễn phí cho người độc thân tới chùa.
tp-4.jpg
Do 14/2 rơi vào 27 tháng Chạp, chùa Hà có phần bớt đông đúc hơn mọi năm.
tp-10.jpg
Người trông coi chùa cho biết lượng khách đến lễ chùa năm nay không đông như mọi năm, giới trẻ vẫn chiếm đa số. Trước kỳ nghỉ Tết của sinh viên, chùa tấp nập khách ra vào hơn. Chùa Hà mở cửa từ 5h30 đến khoảng 19h hàng ngày.
Ngọc Ánh - Trọng Tài
#Chùa Hà #Valentine #cầu duyên #tâm linh #Hà Nội #lễ hội

