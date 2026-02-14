Đến chùa cầu có người yêu ngày Valentine

TPO - Người trông coi chùa Hà (Hà Nội) cho biết lượng khách đến lễ chùa năm nay không đông như mọi năm, giới trẻ vẫn chiếm đa số. Trước kỳ nghỉ Tết của sinh viên, chùa tấp nập khách ra vào hơn.