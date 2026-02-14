Đến chùa cầu có người yêu ngày Valentine

TPO - Người trông coi chùa Hà (Hà Nội) cho biết lượng khách đến lễ chùa năm nay không đông như mọi năm, giới trẻ vẫn chiếm đa số. Trước kỳ nghỉ Tết của sinh viên, chùa tấp nập khách ra vào hơn.
Với quan niệm “có thờ có thiêng”, nhiều người tin rằng thành tâm dâng lễ ở chùa giúp tình duyên suôn sẻ, thuận lợi hơn.
Khách đến chùa lần đầu được dịch vụ cung cấp mâm lễ dẫn vào trong, hướng dẫn cách dâng sớ. Mâm lễ trong dịp Valentine khá cầu kỳ, đầy đủ. Văn khấn cầu duyên tại ban thờ Mẫu được các chủ cửa hàng bán mâm lễ tặng miễn phí cho người độc thân tới chùa.