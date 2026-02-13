Lễ hội đền Trần ở Hưng Yên năm 2026 có gì đặc sắc?

TPO - Ngày 13/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức thông tin với báo chí về Lễ hội đền Trần năm 2026. Theo đại diện UBND tỉnh Hưng Yên, lễ hội đền Trần tỉnh Hưng Yên năm 2026 sẽ được tổ chức với 15 hoạt động.

Tại buổi thông tin, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức lễ hội đền Trần năm 2026, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên Đỗ Hữu Nhân cho biết, đây là một trong những lễ hội lớn của tỉnh. Lễ hội truyền thống này tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các tiền nhân, các vua Trần; qua đó giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ. Năm 2026, đối với phần lễ, các nghi thức được duy trì tổ chức theo truyền thống; phần hội được tổ chức với 15 hoạt động (nhiều nhất từ trước đến nay)...

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên thông tin về lễ hội đền Trần năm 2026 sáng 13/2.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, Lễ hội đền Trần năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, trong 5 ngày (từ ngày 1 - 5/3, tức từ ngày 13 đến hết ngày 17 tháng Giêng âm lịch) tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Lễ hội gồm 2 hoạt động chính. Cụ thể: phần lễ được tổ chức trang trọng, thành kính theo nghi thức truyền thống, bao gồm các nghi lễ, nghi thức đặc trưng của Lễ hội đền Trần như: Dâng chúc văn bái yết, dâng hương các vua Trần, lễ rước (rước thủy và rước bộ), các hoạt động tế lễ...

Lễ hội đền Trần tại Hưng Yên đang được diễn ra trong nhiều năm qua

Phần hội được tổ chức với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân, du khách; góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, như: thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; hội thi truyền thống gói bánh chưng, thi cỗ cá, thi têm trầu cánh phượng, thi kéo lửa nấu cơm cần, hội thi Thư pháp; tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu một số sản phẩm OCOP; trưng bày, quảng bá, giới thiệu du lịch Hưng Yên; Giao lưu các câu lạc bộ Ca trù trên địa bàn tỉnh...

Ngoài ra, trong khuôn khổ Lễ hội còn tổ chức hoạt động Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24; phát động thực hiện "Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” trên địa bàn tỉnh và các giải thể thao như giải vật cầu, kéo co, vật tự do, vật dân tộc.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay có 3.716 di tích. Trong đó có 6 di tích, khu di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt; 284 di tích, cụm di tích xếp hạng quốc gia; 884 di tích, cụm di tích xếp hạng cấp tỉnh.