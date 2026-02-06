Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cầu Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷ đồng thi công xuyên Tết, phấn đấu hoàn thành hạng mục cọc khoan nhồi

Anh Trọng

TPO - Sau gần 4 tháng khởi công, dự án cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng đang thi công tổng thể hạng mục cọc khoan nhồi ở lòng sông và đã đạt đến hơn 80%. Các nhà thầu đang phấn đấu thi công xuyên Tết để hoàn thành hạng mục này, và chuyển sang giai đoạn đổ các móng, làm trụ cầu.

tp-1.jpg
Hiện trường thi công các cọc khoan nhồi tại các trụ cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng đoạn nối phường Hoàn Kiếm với Long Biên những ngày qua.
tp-2.jpg
Để xây dựng cầu mái vòm thép với thiết kế vô cực, dự án sẽ khoan, đổ 7 trụ cầu ở lòng sông.
tp-3.jpg
Hiện các nhà thầu đang thi công tổng thể các trụ cầu ở giữa sông, hạng mục thi công là cọc khoan nhồi (chân các trụ cầu cắm ở lòng sông, sâu khoảng 60 mét).
tp-4.jpg
Với những trụ cầu ở giữa lòng sông, các nhà thầu đã dùng sà lan, thiết bị nổi đặc chủng nổi trên mặt sông Hồng để máy móc có thể đứng, tiến hành khoan, đóng cọc.
tp-5.jpg
Toàn cảnh một bãi cọc khoan nhồi đã được các đơn vị thi công khoan, cắm sâu ở lòng sông, mỗi cọc có đường kính rộng 2 mét, sâu trong lòng đất (sông) khoảng 60 mét.
tp-6.jpg
tp-7.jpg
Để chủ động trong việc thi công, không phải chờ vật liệu vận chuyển từ trên bờ, ngoài máy móc, thiết bị, các nhà thầu đã huy động cả vật liệu và trạm trộn bê tông ra lòng sông để thi công cọc khoan nhồi, trụ cầu..
tp-8.jpg
Tại vị trí các bãi cọc khoan nhồi này, thời gian sau sẽ hình thành các trụ cầu Trần Hưng Đạo vượt sông.
tp-9.jpg
Toàn cảnh công trường thi công cọc khoan nhồi cầu Trần Hưng Đạo với nhiều mũi, đang thi công tổng thể dự án ở lòng sông﻿.

Trao đổi với PV Tiền Phong tại hiện trường dự án vừa qua, ông Nguyễn Duy Nghị - Ban Quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo cho biết, dự án có tổng cộng 7 trụ vượt sông và tính đến ngày 4/2/2026 các nhà thầu đang thi công 6/7 trụ, riêng trụ phía giáp bờ phía phường Hoàn Kiếm chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Đánh giá về tiến độ và khối lượng thi công tại dự án, ông Nghị cho biết, hiện dự án đang đáp ứng tiến độ đề ra, thậm chí một số vị trí thi công cọc khoan nhồi đã vượt tiến độ. "Đến ngày 4/2 khối lượng tổng thể của nội dung thi công cọc khoan nhồi tại dự án đã đạt hơn 80%" - ông Nghị thông tin.

Về phương án thi công trong thời gian tới, ông Nghị cho biết, Ban Quản lý và các nhà thầu đang phấn đấu từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ thi công xong phần hạng mục cọc khoan nhồi, sau Tết sẽ tập trung vào thi công bệ, móng, thân trụ cầu.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025. Cầu có tổng mức đầu tư hơn 15.900 tỷ đồng kết nối hai bờ sông Hồng tại khu vực nội đô là phường Hoàn Kiếm và phường Long Biên. Cầu có chiều dài hơn 4,1 km, cầu chính vượt sông dài hơn 800 mét với thiết kế mái vòm thép dài vô cực. Dự án có tiến độ hoàn thành trong năm 2027. Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội là đơn vị quản lý nhà nước tại dự án.

.

Anh Trọng
