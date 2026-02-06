Cầu Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷ đồng thi công xuyên Tết, phấn đấu hoàn thành hạng mục cọc khoan nhồi

Trao đổi với PV Tiền Phong tại hiện trường dự án vừa qua, ông Nguyễn Duy Nghị - Ban Quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo cho biết, dự án có tổng cộng 7 trụ vượt sông và tính đến ngày 4/2/2026 các nhà thầu đang thi công 6/7 trụ, riêng trụ phía giáp bờ phía phường Hoàn Kiếm chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Đánh giá về tiến độ và khối lượng thi công tại dự án, ông Nghị cho biết, hiện dự án đang đáp ứng tiến độ đề ra, thậm chí một số vị trí thi công cọc khoan nhồi đã vượt tiến độ. "Đến ngày 4/2 khối lượng tổng thể của nội dung thi công cọc khoan nhồi tại dự án đã đạt hơn 80%" - ông Nghị thông tin.

Về phương án thi công trong thời gian tới, ông Nghị cho biết, Ban Quản lý và các nhà thầu đang phấn đấu từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ thi công xong phần hạng mục cọc khoan nhồi, sau Tết sẽ tập trung vào thi công bệ, móng, thân trụ cầu.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025. Cầu có tổng mức đầu tư hơn 15.900 tỷ đồng kết nối hai bờ sông Hồng tại khu vực nội đô là phường Hoàn Kiếm và phường Long Biên. Cầu có chiều dài hơn 4,1 km, cầu chính vượt sông dài hơn 800 mét với thiết kế mái vòm thép dài vô cực. Dự án có tiến độ hoàn thành trong năm 2027. Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội là đơn vị quản lý nhà nước tại dự án.