Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Giá vé xe khách tại Hà Nội tăng 60%

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tính đến 3/2, giá vé xe khách dịp Tết Bính Ngọ tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội có biến động, khi một số doanh nghiệp vận tải thông báo tăng giá vé trên một số tuyến lên 60%.

Qua rà soát gần 300 nhà xe, doanh nghiệp vận tải hoạt động tại các bến xe trực thuộc là Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, đại diện Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết hiện đã có 2 doanh nghiệp vận tải hoạt động tại bến xe Giáp Bát thông báo tăng giá vé dịp Tết Bính Ngọ đến 60%.

Theo thông báo của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Hải Vân, từ ngày 17-26/2 (tức mùng 1 đến 10/ tháng Chạp năm Ất Tỵ), trên tuyến xe khách từ bến xe Giáp Bát đi Đà Nẵng đơn vị sẽ tăng giá vé xe giường nằm lên 616.000 đồng/người, tăng 60% so với giá vé hiện tại.

Xe khách hoạt động tại bến xe Hà Nội.

Xe khách hoạt động tại bến xe Hà Nội.

Cũng với mức tăng này, Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Hải Vân cũng áp dụng cho các dòng xe chạy VIP (xe có phòng nằm riêng) do công ty khai thác từ bến Giáp Bát chạy đi Đà Nẵng.

Tương tự, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thuận Ý Gia Lai cũng thông báo tăng giá vé xe khách dịp Tết thêm 60% trên tuyến xe khách từ bến xe Giáp Bát đi Gia Lai. Thời gian tăng kéo dài từ 20/2-2/3 (tức từ 10 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 Tết Bính Ngọ). Hiện Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thuận Ý Gia Lai khai thác tuyến xe khách từ bến Giáp Bát (Hà Nội) đi Gia Lai với các dòng xe khách 41 giường nằm, xe từ 24 phòng, xe 34 phòng.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc Bến xe Giáp Bát - cho biết việc điều chỉnh giá cước vận tải do doanh nghiệp làm việc với cơ quan chức năng, trong đó có Sở Tài chính, Sở Xây dựng. Khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận, doanh nghiệp vận tải sẽ có thông báo đến bến xe - nơi hoạt động để được niêm yết tại các quầy bán vé.

Theo ông Tùng, tổng số doanh nghiệp - đơn vị vận tải hoạt động tại bến là 108 doanh nghiệp. Đến ngày 3/2 bến xe ghi nhận có 2/108 doanh nghiệp - đơn vị vận tải hoạt động tại bến thông báo tăng giá cước xe khách dịp Tết.

Giải thích lý do một số doanh nghiệp tăng giá vé dịp Tết, ông Tùng cho biết, do hành trình trên 500 km trở lên, nhưng dịp Tết hành khách chỉ có một chiều (ra, hoặc vào) nên để bù chi phí chiều bị rỗng, các nhà xe phải tăng giá để bù vào chi phí nhiên liệu.

Anh Trọng
#Bến xe #tăng giá vé #xe khách #giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục