Cấm ô tô lưu thông trên đường La Thành từ ngày 25/1

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có kế hoạch điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao thông trên đường La Thành để phục vụ thi công cầu vượt đi qua nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh.

Theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông của Sở Xây dựng, kể từ ngày 25/1 đến 28/4, lực lượng chức năng thực hiện cấm các phương tiện ô tô lưu thông trên đường La Thành, chiều từ La Thành đi Voi Phục.

Trong thời gian cấm, phương tiện ô tô được hướng dẫn lưu thông tránh đường La Thành, cụ thể như sau:

Với chiều La Thành đi Voi Phục, phương tiện đi theo các hướng Nguyễn Chí Thanh đi Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đi Voi Phục đi La Thành; từ đường Nguyễn Chí Thanh đi theo phố Chùa Láng - Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đi Voi Phục - La Thành; Nguyễn Chí Thanh đi Đào Tấn đi đường Vành đai 2 dưới thấp đi đường Cầu Giấy đi La Thành.

tp-9a.jpg
Sở Xây dựng Hà Nội sẽ cấm ô tô lưu thông trên đường La Thành chiều La Thành Voi Phục để xây cầu vượt.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (chủ đầu tư dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục) triển khai phối hợp cùng Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thực hiện điều chỉnh, tháo dỡ, thu hồi biển báo, xóa vạch sơn cũ, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu... theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Ban Duy tu các công trình Hạ tầng giao thông được giao phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội thực hiện điều chỉnh, tháo dỡ, thu hồi biển báo, xóa vạch sơn cũ, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu... theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Anh Trọng
#vành đai 1 #cầu vượt vành đai 1 #sở xây dựng hà nội #giao thông #Cấm xe trên đường La Thành

