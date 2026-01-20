Khen thưởng nhân viên y tế trả lại 440 triệu đồng chuyển nhầm

TPO - Phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ nhận 440 triệu đồng, một nhân viên y tế ở Bắc Quảng Trị đã chủ động tìm cách trả lại cho người gửi. Nghĩa cử trung thực này đã được lãnh đạo bệnh viện kịp thời biểu dương, khen thưởng, góp phần lan tỏa những giá trị đẹp trong ngành y.

Chiều 20/1, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tổ chức biểu dương, khen thưởng bà Lê Thị Phượng - nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, vì hành động trả lại số tiền 440 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Lãnh đạo bệnh viện tổ chức biểu dương, khen thưởng bà Lê Thị Phượng.

Theo thông tin từ bệnh viện, trước đó bà Phượng bất ngờ phát hiện tài khoản của mình nhận được một khoản tiền lớn. Xác định đây không phải tiền của mình, bà đã nhanh chóng đến trình báo tại trụ sở Công an phường Ba Đồn, đồng thời đề nghị hỗ trợ xác minh chủ tài khoản chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an địa phương đã hướng dẫn bà Phượng làm việc với ngân hàng nơi mở tài khoản để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Ngân hàng sau đó xác minh chính xác chủ tài khoản chuyển nhầm và hỗ trợ hoàn trả đầy đủ số tiền 440 triệu đồng cho người gửi.

Ngay sau khi nắm rõ sự việc, Ban Giám đốc bệnh viện đã quyết định biểu dương, khen thưởng bà Phượng nhằm ghi nhận nghĩa cử đẹp, đồng thời khích lệ đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục rèn luyện cả chuyên môn lẫn nhân cách trong quá trình phục vụ người dân.

Chia sẻ tại buổi khen thưởng, ông Nguyễn Viết Thái - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị, nhấn mạnh: “Đây không chỉ là việc làm đẹp trong đời sống xã hội mà còn góp phần bồi đắp, lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, giàu y đức” - ông Thái nói.