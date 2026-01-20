Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khen thưởng nhân viên y tế trả lại 440 triệu đồng chuyển nhầm

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ nhận 440 triệu đồng, một nhân viên y tế ở Bắc Quảng Trị đã chủ động tìm cách trả lại cho người gửi. Nghĩa cử trung thực này đã được lãnh đạo bệnh viện kịp thời biểu dương, khen thưởng, góp phần lan tỏa những giá trị đẹp trong ngành y.

Chiều 20/1, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tổ chức biểu dương, khen thưởng bà Lê Thị Phượng - nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, vì hành động trả lại số tiền 440 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

img-5736.jpg
Lãnh đạo bệnh viện tổ chức biểu dương, khen thưởng bà Lê Thị Phượng.

Theo thông tin từ bệnh viện, trước đó bà Phượng bất ngờ phát hiện tài khoản của mình nhận được một khoản tiền lớn. Xác định đây không phải tiền của mình, bà đã nhanh chóng đến trình báo tại trụ sở Công an phường Ba Đồn, đồng thời đề nghị hỗ trợ xác minh chủ tài khoản chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an địa phương đã hướng dẫn bà Phượng làm việc với ngân hàng nơi mở tài khoản để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Ngân hàng sau đó xác minh chính xác chủ tài khoản chuyển nhầm và hỗ trợ hoàn trả đầy đủ số tiền 440 triệu đồng cho người gửi.

Ngay sau khi nắm rõ sự việc, Ban Giám đốc bệnh viện đã quyết định biểu dương, khen thưởng bà Phượng nhằm ghi nhận nghĩa cử đẹp, đồng thời khích lệ đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục rèn luyện cả chuyên môn lẫn nhân cách trong quá trình phục vụ người dân.

Chia sẻ tại buổi khen thưởng, ông Nguyễn Viết Thái - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị, nhấn mạnh: “Đây không chỉ là việc làm đẹp trong đời sống xã hội mà còn góp phần bồi đắp, lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, giàu y đức” - ông Thái nói.

Hoàng Nam
#Bắc Quảng Trị #chuyển nhầm tiền #nhân viên y tế #nghĩa cử đẹp #y đức #khen thưởng #Công an phường Ba Đồn

Xem thêm

Cùng chuyên mục