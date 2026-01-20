Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Điều tra cặp vợ chồng 'đại gia' bất động sản lừa đảo ở Gia Lai

TPO - Huy và vợ có tiếng là "đại gia" về bất động sản ở khu vực Pleiku (Gia Lai) đưa ra nhiều thông tin không có thật, như cần tiền để đáo hạn các khoản vay tại ngân hàng, hoặc mua bán đất đai để bị hại tin tưởng cho vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hải Huy (SN 1983, trú số 430/26 đường Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, Huy đã bàn bạc, thống nhất cùng với vợ của mình là Nguyễn Thị Hồng Thảo (SN 1985, trú số 28 đường Trần Cao Vân, phường Pleiku) đưa ra thông tin gian dối, không có thật, cần tiền để đáo hạn các khoản vay tại ngân hàng hoặc mua bán đất đai và đưa các giấy tờ giả nhằm chứng minh bản thân đang có hoạt động mua bán đất đai để bị hại tin tưởng cho vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.

tien-phong.jpg
Vợ chồng Huy thời điểm chưa bị khởi tố.

Liên quan tới vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Thảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện tại vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời thông báo cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc liên quan đến các hành vi do Thảo, Huy thực hiện, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ số 267A đường Trần Phú, phường Diên Hồng) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

g.jpg
Huy trong lúc kiểm tra việc xây dựng một căn nhà.

Qua tìm hiểu của phóng viên, vợ chồng Huy và Thảo từng có tiếng là “đại gia” về bất động sản ở khu vực Pleiku. Thời gian gần đây, có nhiều người phản ánh bị vợ chồng Huy và Thảo lừa đảo. Đơn cử như anh N.H.Q. (trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã gửi đơn tố cáo tới Công an tỉnh Gia Lai về việc vào khoảng tháng 2/2025 đã làm cửa nhôm, cửa cuốn, cửa kéo cho 11 căn nhà khác nhau của vợ chồng Huy.

Tổng số tiền mà anh Q. đã làm cho vợ chồng Huy khoảng 700 triệu đồng. Vợ chồng Huy hẹn anh Q. đến ngày 2/9/2025 sẽ thanh toán, nhưng sau đó gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Anh Q. cũng tìm đến nhà nhưng không gặp.

Tiền Lê
