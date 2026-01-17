Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt 35 đối tượng cung cấp tài khoản ngân hàng cho đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá thành công chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, bắt giữ 35 đối tượng có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

Ngày 17/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an thành phố vừa triệt phá thành công chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, bắt giữ 35 đối tượng có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

1e537caeac04235a7a15.jpg
Công an bắt giữ 35 đối tượng tiếp tay đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ đối với đường dây chuyên mua bán, “nuôi” tài khoản ngân hàng không chính chủ để phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới.

Qua điều tra xác định, các ổ nhóm tội phạm tại Campuchia sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng “ảo” để nhận tiền do bị hại chuyển đến, sau đó nhanh chóng luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Đáng chú ý, dù đã áp dụng xác thực sinh trắc học theo quy định, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm và ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thống ngân hàng.

79b24a4b9ae115bf4cf0.jpg
Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh CA

Đến thời điểm phá án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 35 đối tượng, trong đó phần lớn thường trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, số còn lại trú tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, về các tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dòng tiền giao dịch qua các tài khoản liên quan lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi rõ nội dung chuyển khoản.

Tang vật, tài liệu thu giữ gồm hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ việc xác thực, chuyển tiền và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong quá trình quản lý, kiểm soát giao dịch.

Hoài Văn
#đà nẵng #lừa đảo #tài khoản ngân hàng #bắt giữ #đường dây phạm tội #xuyên biên giới #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục