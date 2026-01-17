Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tạm giam chủ xưởng đổ trái phép hơn 1.600 tấn phế thải

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 1.600 tấn kính vỡ, nhựa, ni lông và nhiều loại phế thải khác đã bị đổ trái phép ra nhiều khu đất ở xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Chủ nhà xưởng liên quan đến bãi thải này vừa bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, tại thôn Ngô Xá, xã Yên Phong, Công an xã Yên Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra khu xưởng tập kết chất thải do Nguyễn Văn Hoài làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hiện trường có dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại các khu đất thủy lợi, đất hành lang giao thông và đất nông nghiệp.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Hoài đã thu mua, gom chất thải rắn thông thường gồm kính vỡ, vụn lẫn nhiều tạp chất như nhựa, ni lông, túi bóng, gỗ… rồi đưa về đổ trái phép tại các khu đất giáp ranh với đất ở của mình tại thôn Ngô Xá. Mục đích của hành vi này là tập kết, phân loại để bán lại kiếm lời.

24.jpg
Cơ quan Công an tiến hành các hoạt động tố tụng.

Các vị trí bị đổ thải đều là đất hành lang giao thông, đất thủy lợi và đất nông nghiệp, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Bản thân Nguyễn Văn Hoài cũng không có giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. Tổng khối lượng chất thải bị đổ trái phép được xác định lên tới khoảng 1.600 tấn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoài để điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Thắng
#Ô nhiễm môi trường do chất thải trái phép #Đổ thải không phép tại Bắc Ninh #Bắt giữ chủ xưởng gây ô nhiễm #Khởi tố vụ án về gây ô nhiễm môi trường #Quản lý và xử lý vi phạm về môi trường #Công an tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục