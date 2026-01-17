Tạm giam chủ xưởng đổ trái phép hơn 1.600 tấn phế thải

TPO - Hơn 1.600 tấn kính vỡ, nhựa, ni lông và nhiều loại phế thải khác đã bị đổ trái phép ra nhiều khu đất ở xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Chủ nhà xưởng liên quan đến bãi thải này vừa bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, tại thôn Ngô Xá, xã Yên Phong, Công an xã Yên Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra khu xưởng tập kết chất thải do Nguyễn Văn Hoài làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hiện trường có dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại các khu đất thủy lợi, đất hành lang giao thông và đất nông nghiệp.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Hoài đã thu mua, gom chất thải rắn thông thường gồm kính vỡ, vụn lẫn nhiều tạp chất như nhựa, ni lông, túi bóng, gỗ… rồi đưa về đổ trái phép tại các khu đất giáp ranh với đất ở của mình tại thôn Ngô Xá. Mục đích của hành vi này là tập kết, phân loại để bán lại kiếm lời.

Cơ quan Công an tiến hành các hoạt động tố tụng.

Các vị trí bị đổ thải đều là đất hành lang giao thông, đất thủy lợi và đất nông nghiệp, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Bản thân Nguyễn Văn Hoài cũng không có giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. Tổng khối lượng chất thải bị đổ trái phép được xác định lên tới khoảng 1.600 tấn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoài để điều tra, xử lý theo quy định.