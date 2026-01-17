Đề nghị truy tố TikToker Lê Việt Hùng

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị truy tố TikToker Lê Việt Hùng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến bị can này.

Ngày 16/1, tại họp báo thường kỳ quý I/2026 do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đề nghị truy tố đối với bị can Lê Việt Hùng (SN 1987, trú phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn cũ) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin về việc truy tố TikToker Lê Việt Hùng.

Theo đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra, hành vi của Lê Việt Hùng là đặc biệt nghiêm trọng, đến nay, cơ quan công an đã chứng minh rõ tội phạm. Trong đó, hành vi chính của Hùng là lợi dụng sơ hở của chính quyền và lực lượng chức năng nhiều địa phương để gây sức ép, thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguy hiểm hơn, hành vi này của bị can trong nhiều thời điểm còn được một số đối tượng cổ súy, coi là "anh hùng", là tiếng nói "đại diện cho lẽ phải"... Đây là hành vi sai lầm, nguy hiểm, cần ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Lê Việt Hùng trước đây hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh vàng, hiện có nhiều bất động sản tại Lạng Sơn, trong đó nhà chính nằm trên đường Lương Văn Chi.

Những năm gần đây, Hùng nổi lên như một "TikToker mạng xã hội", thu hút sự chú ý với hàng loạt video liên quan đến lực lượng chức năng. Người này được cho là quản trị viên nhóm Facebook "Lê Việt Hùng Group" với hơn 31.000 thành viên, nơi thường xuyên đăng tải các bài viết có lượng tương tác lớn, bao gồm cả bình luận ủng hộ lẫn chỉ trích lực lượng chức năng.

Thủ đoạn của Hùng là thường xuyên đến trụ sở công an, chốt cảnh sát giao thông để quay phim, chụp ảnh khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Trong đó có một clip lan truyền dài hơn 6 phút trên mạng gần đây, một người được xác định là Hùng cho thấy thái độ thiếu hợp tác, lời lẽ thách thức với lực lượng Cảnh sát giao thông.

Lê Việt Hùng bị cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Đến ngày 7/5/2025, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Lê Việt Hùng thu giữ nhiều tài liệu có liên quan. Ngày 8/5/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.