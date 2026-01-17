Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đề nghị truy tố TikToker Lê Việt Hùng

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị truy tố TikToker Lê Việt Hùng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến bị can này.

Ngày 16/1, tại họp báo thường kỳ quý I/2026 do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đề nghị truy tố đối với bị can Lê Việt Hùng (SN 1987, trú phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn cũ) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

z7436149093400c8bd90105ef70083280185b26c76cdf4-1768541305726302058096.jpg
Đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin về việc truy tố TikToker Lê Việt Hùng.

Theo đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra, hành vi của Lê Việt Hùng là đặc biệt nghiêm trọng, đến nay, cơ quan công an đã chứng minh rõ tội phạm. Trong đó, hành vi chính của Hùng là lợi dụng sơ hở của chính quyền và lực lượng chức năng nhiều địa phương để gây sức ép, thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguy hiểm hơn, hành vi này của bị can trong nhiều thời điểm còn được một số đối tượng cổ súy, coi là "anh hùng", là tiếng nói "đại diện cho lẽ phải"... Đây là hành vi sai lầm, nguy hiểm, cần ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Lê Việt Hùng trước đây hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh vàng, hiện có nhiều bất động sản tại Lạng Sơn, trong đó nhà chính nằm trên đường Lương Văn Chi.

Những năm gần đây, Hùng nổi lên như một "TikToker mạng xã hội", thu hút sự chú ý với hàng loạt video liên quan đến lực lượng chức năng. Người này được cho là quản trị viên nhóm Facebook "Lê Việt Hùng Group" với hơn 31.000 thành viên, nơi thường xuyên đăng tải các bài viết có lượng tương tác lớn, bao gồm cả bình luận ủng hộ lẫn chỉ trích lực lượng chức năng.

Thủ đoạn của Hùng là thường xuyên đến trụ sở công an, chốt cảnh sát giao thông để quay phim, chụp ảnh khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Trong đó có một clip lan truyền dài hơn 6 phút trên mạng gần đây, một người được xác định là Hùng cho thấy thái độ thiếu hợp tác, lời lẽ thách thức với lực lượng Cảnh sát giao thông.

image-3.jpg
Lê Việt Hùng bị cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Đến ngày 7/5/2025, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Lê Việt Hùng thu giữ nhiều tài liệu có liên quan. Ngày 8/5/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Quốc Nam
#Lạng Sơn #Lê Việt Hùng #TikToker #cưỡng đoạt #điều tra #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục