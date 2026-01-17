Xử phạt người chia sẻ thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng và Nhà nước

TPO - Công an xã Bảo Đài (Bắc Ninh) đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với một người đàn ông do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lực lượng Công an xã Bảo Đài đã tăng cường công tác rà soát, phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc, sai sự thật.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Bảo Đài phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản là ông N.V.N, trú tại xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan Công an làm việc với ông N.

Tại cơ quan Công an, ông N.V.N đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức rõ sai phạm của mình, đồng thời cam kết không tái phạm trong thời gian tới. Công an xã Bảo Đài đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.N với số tiền 7.500.000 đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Bảo Đài khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia không gian mạng; không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc tương tác với các thông tin xấu, độc, sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Mỗi người dân cần trở thành người sử dụng mạng xã hội thông minh, có trách nhiệm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.