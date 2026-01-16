Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Tạm giữ người mặc áo mưa, che ô kín mặt đập phá ô tô nhà hàng xóm

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, một người đàn ông ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã dùng xà cạy kim loại đập phá ô tô hàng xóm, gây hư hỏng nhiều bộ phận.

Ngày 16/1, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sơn (SN 1967, trú tại khối 15, phường Trường Vinh) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Video ghi lại sự việc.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 12/1, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận tin báo của anh L.Đ.C (SN 1995, trú xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại phường Trường Vinh) về việc xe ô tô của gia đình anh để trước nhà bị người lạ đập phá.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã cử tổ công tác đến hiện trường xác minh, điều tra. Nhận định đối tượng có hành vi liều lĩnh, xem thường pháp luật, Công an phường Trường Vinh chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để làm rõ.

12.jpg
Hình ảnh người đàn ông đập phá ô tô.

Đến 15 giờ ngày 13/1, cơ quan Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Sơn, là người sống cạnh nhà anh C. Ban đầu, Sơn quanh co, chối tội, không hợp tác. Tuy nhiên, trước chứng cứ đầy đủ, chặt chẽ, đối tượng phải thừa nhận hành vi.

Theo đó, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, khoảng 5h40 ngày 12/1, Sơn đội mũ lưỡi trai, bịt mặt, mặc áo mưa, che ô, tiếp cận xe bán tải của hàng xóm đang đỗ trên vỉa hè đường Phan Đăng Lưu. Sơn dùng xà cạy kim loại đập mạnh nhiều phát vào kính chắn gió phía trước, đèn xe và nắp ca-pô. Hậu quả, kính chắn gió phía trước ô tô nứt toác, đèn vỡ, nhiều bộ phận ngoại thất hư hỏng nặng.

1-1017.jpg
Đối tượng Sơn tại cơ quan Công an.

Hiện, Công an phường Trường Vinh củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Thu Hiền
#nguyễn văn sơn #đập phá ô tô #Nghệ An #tạm giữ hình sự #xâm phạm tài sản

