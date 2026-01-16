YouTuber Đinh Thị Lan bị đề nghị đến 24 tháng tù vì xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

TPO - Bị cáo Đinh Thị Lan chỉ thừa nhận có ghi hình nhưng không phải là người đăng tải các nội dung về bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, song cơ quan tố tụng khẳng định có đủ căn cứ xác định bà Đinh Thị Lan là người đăng tải các video nêu trên.

Sáng 16/1, TAND khu vực 7 – TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Thị Lan (SN 1976, chỗ ở đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp cũ, TPHCM) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trả lời HĐXX, bị cáo Đinh Thị Lan đề nghị tạm hoãn phiên tòa với lý do khiếu nại của bị cáo trước đó chưa được giải quyết, đồng thời để thuê luật sư bào chữa.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa, không chấp nhận yêu cầu của bị cáo Đinh Thị Lan.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố xong bảng cáo trạng, HĐXX tiến hành xét hỏi bị cáo.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại phòng xử án sáng 16/1.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đinh Thị Lan khai có 2 tài khoản là Lan Đinh và Lan Đinh 2. Tài khoản Lan Đinh trong kết luận điều tra là một tài khoản khác không phải của bị cáo. Các video clip cũng không phải do bà đăng. Bà cho rằng làm các video clip này để giải tỏa bức xúc nhưng chưa đăng trên Youtube, sau đó bà Lan bị mất điện thoại và các video clip này liên tục được đăng tải trên mạng.

Bà Lan cũng trả lời HĐXX rằng, bà có quen biết với ông Huỳnh Uy Dũng vào năm 2008 trong quá trình làm ăn, khi phối hợp với Công ty CP Đại Nam làm phim trường. Đến năm 2012 thì ông Dũng giới thiệu bà Nguyễn Phương Hằng cho bà Lan. Giữa bà Lan và vợ chồng ông Dũng không có mâu thuẫn gì.

Ngoài ra, bà Lan cũng nói rằng, do bà chỉ làm video clip để giải tỏa bức xúc chứ không phát sóng nên không phải hỏi ai.

Phát ngôn các nội dung chưa được kiểm chứng

Trình bày trước HĐXX, luật sư Hồ Nguyễn Lễ (người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho vợ chồng bà Hằng, ông Dũng) khẳng định đã thu thập một số chứng cứ, tài liệu về việc bị cáo xúc phạm thân chủ của mình và đã nộp cho cơ quan điều tra.

Luật sư Hồ Nguyễn Lễ cũng cho biết, về dân sự, bà Hằng, ông Dũng, Công ty CP Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu không yêu cầu bà Đinh Thị Lan bồi thường. Về hình sự, luật sư Hồ Nguyễn Lễ đề nghị HĐXX xét xử theo đúng quy định pháp luật.

Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan từ 18-24 tháng tù.

Về sai phạm của bị cáo Đinh Thị Lan, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định như cáo trạng đã truy tố. Qua đó bị cáo Đinh Thị Lan bị cáo buộc là người sở hữu tài khoản YouTube tên "Lan Đinh", đường link Youtube.com.@laning9888. Bị can này sử dụng tài khoản YouTube tên "Lan Đinh”, đường link Youtube.com.@laning9888, tự ghi hình 6 clip và phát tán trên mạng xã hội. Nội dung các clip này sai không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.

Bà Lan đã vi phạm các điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Ban đầu bà Lan khai nhận về nội dung của 6 video clip trên do bị can này ghi hình tại chỗ ở của mình và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh". Đinh Thị Lan thừa nhận tự quay hình và phát ngôn các nội dung chưa được kiểm chứng về ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Đinh Thị Lan sau đó thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn với nội dung trên nhưng không phải là người đăng tải. Cơ quan điều tra khẳng định có đủ căn cứ xác định bà Đinh Thị Lan là người đăng tải các video nêu trên.