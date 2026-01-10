Xét xử vụ YouTuber Đinh Thị Lan xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

TPO - Bị cáo Đinh Thị Lan sẽ bị xét xử tại TAND khu vực 7-TPHCM vào ngày 16/1 này. Vụ án sẽ được xét xử công khai.

Hôm nay (10/1), TAND khu vực 7 - TPHCM cho biết, căn cứ hồ sơ vụ án hình sự thụ lý số 401/2025/TLST-HS ngày 5/12/2025 đối với bị cáo Đinh Thị Lan, bị Viện KSND TPHCM truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", TAND khu vực 7-TPHCM sẽ đưa vụ án ra xét xử công khai.

Theo quyết định của TAND khu vực 7-TPHCM, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 16/1, HĐXX do thẩm phán Huỳnh Bá Hiệp làm chủ tọa.

Để chuẩn bị cho phiên xử, HĐXX cũng triệu tập người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, trong đó có luật sư Hồ Nguyễn Lễ (Công ty Luật TNHH MTV Tín Nghĩa) là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Công ty CP Đại Nam.

Theo cáo trạng sẽ công bố tại phiên tòa ngày 16/1 tới, Viện KSND TPHCM truy tố bà Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 1 Điều 331 BLHS.

Bà Đinh Thị Lan bị cáo buộc là người sở hữu tài khoản YouTube tên "Lan Đinh", đường link Youtube.com.@laning9888. Bị can này sử dụng tài khoản YouTube tên "Lan Đinh”, đường link Youtube.com.@laning9888, tự ghi hình 6 clip và phát tán trên mạng xã hội. Nội dung các clip này sai sự thật, thông tin không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.

Hành vi của bà Đinh Thị Lan theo cáo trạng là đã vi phạm các điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cáo trạng cũng cho hay, ban đầu bà Đinh Thị Lan khai nhận về nội dung của 6 video clip trên do bị can này ghi hình tại chỗ ở của mình và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh". Đinh Thị Lan thừa nhận tự quay hình và phát ngôn các nội dung chưa được kiểm chứng về ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Đinh Thị Lan sau đó thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn các nội dung trên nhưng không phải là người đăng tải. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Đinh Thị Lan là người đăng tải các video trên.