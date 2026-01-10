Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cháu dâu sát hại bác gái rồi cướp bông tai vàng

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xảy ra mâu thuẫn với người bác gái bị điếc, sống một mình, người phụ nữ ở Thanh Hóa đã ra tay sát hại nạn nhân và cướp đôi bông tai vàng mang đi bán.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Đinh Thị Kim (SN 1984, trú xã Thọ Long) để điều tra về tội Giết người và Cướp tài sản.

vang.jpg
Đinh Thị Kim tại cơ quan điều tra.

Ba hôm trước (7/1), công an địa phương nhận được tin báo về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại xã Thọ Long. Nạn nhân là bà L.T.P. (SN 1957, trú thôn Phúc Gia, xã Thọ Long).

Theo công an, bà P. bị điếc, sống một mình (con cái đều đi làm ăn xa) và không có mâu thuẫn với ai trong thời gian gần đây.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Đinh Thị Kim (cháu dâu bà P.) là nghi phạm gây ra vụ án nên tạm giữ.

v1111.jpg
Tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Kim khai sáng 7/1, khi đến nhà bà P. chơi thì phát sinh mâu thuẫn với nạn nhân. Khi bị bà P. chửi bới và dùng gậy gỗ đánh, người phụ nữ này đã đẩy bà P. ngã trong buồng ngủ rồi dùng gậy và ghế gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt nạn nhân.

Thấy bà P. tử vong, Kim tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân mang đi bán lấy 2,5 triệu đồng.

Hoàng Phúc
#Thanh Hóa #giết người #cướp tài sản #bác gái #đinh thị kim

Xem thêm

Cùng chuyên mục