Cháu dâu sát hại bác gái rồi cướp bông tai vàng

TPO - Xảy ra mâu thuẫn với người bác gái bị điếc, sống một mình, người phụ nữ ở Thanh Hóa đã ra tay sát hại nạn nhân và cướp đôi bông tai vàng mang đi bán.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Đinh Thị Kim (SN 1984, trú xã Thọ Long) để điều tra về tội Giết người và Cướp tài sản.

Đinh Thị Kim tại cơ quan điều tra.



Ba hôm trước (7/1), công an địa phương nhận được tin báo về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại xã Thọ Long. Nạn nhân là bà L.T.P. (SN 1957, trú thôn Phúc Gia, xã Thọ Long).

Theo công an, bà P. bị điếc, sống một mình (con cái đều đi làm ăn xa) và không có mâu thuẫn với ai trong thời gian gần đây.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Đinh Thị Kim (cháu dâu bà P.) là nghi phạm gây ra vụ án nên tạm giữ.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Kim khai sáng 7/1, khi đến nhà bà P. chơi thì phát sinh mâu thuẫn với nạn nhân. Khi bị bà P. chửi bới và dùng gậy gỗ đánh, người phụ nữ này đã đẩy bà P. ngã trong buồng ngủ rồi dùng gậy và ghế gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt nạn nhân.

Thấy bà P. tử vong, Kim tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân mang đi bán lấy 2,5 triệu đồng.