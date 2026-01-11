Xuyên đêm truy bắt đối tượng truy nã người Trung Quốc lẩn trốn tinh vi

TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an truy bắt thành công đối tượng truy nã quốc tế người Trung Quốc về tội "Tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép". Đối tượng từng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, liên tục di chuyển qua các địa phương để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến cùng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) truy bắt thành công đối tượng Fan Mingzhen (tên tiếng Việt là Phạm Minh Chấn), quốc tịch Trung Quốc, trú tại xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang.

Đối tượng Fan Mingzhen (tên tiếng Việt là Phạm Minh Chấn), quốc tịch Trung Quốc vừa bị bắt giữ. Ảnh: Việt Hùng

Phạm Minh Chấn là đối tượng bị Cục Công an TP Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) ra lệnh bắt giữ quốc tế về tội “Tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép” và có hàm thư đề nghị Công an Việt Nam phối hợp bắt giữ.

Quá trình xác minh cho thấy, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu thân phận, liên tục di chuyển qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, các lực lượng đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy đuổi xuyên đêm. Đến khoảng 3h30 ngày 7/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Minh Chấn tại địa phận xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu, khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn sang nước CHDCND Lào.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cục Đối ngoại (Bộ Công an) hoàn tất các thủ tục theo quy định để bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng Trung Quốc.