Bắt được 3 trong 4 đối tượng trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang

Pháp luật

Google News

Nhật Huy
TPO - Sau hơn 2 ngày phát lệnh truy nã toàn quốc, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 3 trong số 4 đối tượng trốn khỏi Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang.

Ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt giữ được 3 trong 4 đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ tại Trại tạm giam số 2, gồm: Bạch Thanh Lên (SN 1999, trú TP. Cần Thơ); Võ Ngọc Sơn (SN 2006, trú tỉnh An Giang) và Nguyễn Minh Luân (SN 1992, trú tỉnh An Giang).

len-va-son.jpg
Bạch Thanh Lên và Võ Ngọc Sơn

Đối tượng còn lại là La Hoàng Hôn (SN 1999, trú ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) đang lẩn trốn. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiếp tục tổ chức truy bắt, vận động đối tượng Hôn ra đầu thú.

Trước đó, chiều 8/1/2026, cán bộ quản giáo Phân trại tạm giam Giồng Riềng - Cơ sở 1, Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang tiến hành điểm danh, kiểm diện can phạm xác xác định đủ số lượng can phạm, phạm nhân.

Tuy nhiên, đến khoảng 6h30 ngày 9/1/2026, khi cán bộ quản giáo kiểm danh, kiểm diện lại thì phát hiện cả 4 đối tượng tại buồng số 3 đã trốn khỏi nơi giam giữ. Trong số này, Võ Ngọc Sơn, Bạch Thanh Lên, La Hoàng Hôn bị tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", còn Nguyễn Minh Luân bị tạm giam về tội "Hiếp dâm".

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với cả 4 đối tượng về hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

truy-na-hon-2968.jpg
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt, vận động đối tượng La Hoàng Hôn ra đầu thú.
Nhật Huy
#Truy nã #trốn trại giam #bắt giữ #An Giang

