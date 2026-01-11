Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố 5 đối tượng góp vốn 'khởi nghiệp' bằng việc cho vay lãi nặng

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TP. Đà Nẵng triệt phá nhóm cho vay lãi nặng, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Ngày 11/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa và tiếp tục điều tra mở rộng đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn và nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện nhóm 5 đối tượng gồm: Võ Văn Thừa (1987; trú xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Huy Lộc (1996; trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Đặng Duy Tuấn (1997; trú xã Việt An, TP. Đà Nẵng), Lê Phước Sơn (1993, trú xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (1999; trú xã Hiệp Đức, TP. Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy và cho vay lãi nặng trên địa bàn.

2753711720884701686-4065.jpg
Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với 5 đối tượng.

Khoảng 9h ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68 (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) do Lê Phước Sơn làm chủ.

Qua kiểm tra phát hiện máy tính Nguyễn Huy Lộc có nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra, xác định, vào khoảng đầu tháng 3/2025, do muốn có tiền tiêu xài nên Thừa nảy sinh ý định cho vay lấy lãi suất cao để thu lợi bất chính. Do bản thân không có tiền nên Thừa rủ thêm Lộc, Tuấn, Sơn, Vương để cùng chung vốn để cho vay.

Cả nhóm thống nhất mỗi người (trừ Thừa) sẽ góp vốn 300 triệu đồng để làm vốn cho khách hàng vay, Minh sẽ tìm khách vay, làm hợp đồng, thu tiền lãi và gốc về cho cả nhóm, cam kết chịu trách nhiệm với số tiền nếu khách hàng vay bỏ trốn hoặc nợ không chịu trả.

Doanh thu được chia theo tỷ lệ, Minh nhận 70%, Lộc, Vương, Sơn, Tuấn nhận 30% (tương đương mỗi người 7,5%), sau 6 tháng sẽ chốt lãi một lần. Tuy nhiên cam kết không được rút mà để vào quỹ để tiếp tục làm vốn để vay, sau một năm sẽ tất toán và chia phần trăm. Hàng ngày các khách hàng vay sẽ trả tiền lãi và gốc vào tài khoản ngân hàng của Vương và Thừa.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến nay, một đối tượng tên Tâm (Chưa rõ thông tin lai lịch) không tham gia góp vốn, chịu trách nhiệm tìm thêm khách vay và thu tiền của khách với thỏa thuận Tâm được 5%-10% trên doanh thu.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3/2025 đến nay, nhóm đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 256 đến 421%/năm nhằm thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng nói trên. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thành
#Hoạt động cho vay lãi nặng #Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi #Điều tra hoạt động phạm pháp #Chống tội phạm tín dụng đen #Khởi tố vụ án liên quan đến cho vay nặng lãi #Xử lý tội phạm liên quan đến tín dụng đen #Đà Nẵng #Công an Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục