Khởi tố 5 đối tượng góp vốn 'khởi nghiệp' bằng việc cho vay lãi nặng

Ngày 11/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa và tiếp tục điều tra mở rộng đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn và nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện nhóm 5 đối tượng gồm: Võ Văn Thừa (1987; trú xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Huy Lộc (1996; trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Đặng Duy Tuấn (1997; trú xã Việt An, TP. Đà Nẵng), Lê Phước Sơn (1993, trú xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (1999; trú xã Hiệp Đức, TP. Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy và cho vay lãi nặng trên địa bàn.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với 5 đối tượng.

Khoảng 9h ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68 (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) do Lê Phước Sơn làm chủ.

Qua kiểm tra phát hiện máy tính Nguyễn Huy Lộc có nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra, xác định, vào khoảng đầu tháng 3/2025, do muốn có tiền tiêu xài nên Thừa nảy sinh ý định cho vay lấy lãi suất cao để thu lợi bất chính. Do bản thân không có tiền nên Thừa rủ thêm Lộc, Tuấn, Sơn, Vương để cùng chung vốn để cho vay.

Cả nhóm thống nhất mỗi người (trừ Thừa) sẽ góp vốn 300 triệu đồng để làm vốn cho khách hàng vay, Minh sẽ tìm khách vay, làm hợp đồng, thu tiền lãi và gốc về cho cả nhóm, cam kết chịu trách nhiệm với số tiền nếu khách hàng vay bỏ trốn hoặc nợ không chịu trả.

Doanh thu được chia theo tỷ lệ, Minh nhận 70%, Lộc, Vương, Sơn, Tuấn nhận 30% (tương đương mỗi người 7,5%), sau 6 tháng sẽ chốt lãi một lần. Tuy nhiên cam kết không được rút mà để vào quỹ để tiếp tục làm vốn để vay, sau một năm sẽ tất toán và chia phần trăm. Hàng ngày các khách hàng vay sẽ trả tiền lãi và gốc vào tài khoản ngân hàng của Vương và Thừa.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến nay, một đối tượng tên Tâm (Chưa rõ thông tin lai lịch) không tham gia góp vốn, chịu trách nhiệm tìm thêm khách vay và thu tiền của khách với thỏa thuận Tâm được 5%-10% trên doanh thu.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3/2025 đến nay, nhóm đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 256 đến 421%/năm nhằm thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng nói trên. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.