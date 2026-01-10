Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Triệt phá tụ điểm mại dâm tại hai khách sạn nổi tiếng trung tâm Đà Nẵng

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TP. Đà Nẵng đồng loạt đột kích, triệt xóa hai tụ điểm mại dâm quy mô lớn núp bóng dịch vụ spa, massage tại các khách sạn ven biển và trung tâm thành phố. Hơn 40 đối tượng liên quan bị đưa về trụ sở làm rõ, bước đầu hé lộ đường dây tổ chức chứa mại dâm hoạt động tinh vi, khép kín tại các tầng cao khách sạn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 10/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp với công an các phường triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm tại cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ (tầng 7, khách sạn Mường Thanh, số 270 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn) và khu kinh doanh dịch vụ spa, massage tại các tầng 5, 6, 7 khách sạn Samdi (số 331–339 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Theo đó, cơ quan công an đã đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Trước đó, qua công tác trinh sát, công an phát hiện tại hai cơ sở nêu trên có dấu hiệu tổ chức chứa mại dâm cho người Việt Nam và người nước ngoài với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động khép kín tại các tầng cao khách sạn.

1207305505498095364.jpg
Các đối tượng liên quan đến 2 ổ mại dâm vừa được triệt xóa.

Rạng sáng 9/1, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn và Công an phường Thanh Khê kiểm tra, bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ, phát hiện 1 cặp nam nữ đang mua bán dâm với giá 1.000.000 đồng; kiểm tra các phòng liên quan phát hiện nhiều nhân viên nữ chờ bán dâm cho khách.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng công an tạm giữ 1 sổ theo dõi việc mua bán dâm, 2 bao cao su đã qua sử dụng, 200 bao cao su chưa sử dụng, 290.000 won Hàn Quốc, hơn 27 triệu đồng, 5 tập vé xông hơi – massage, 4 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu xác định đối tượng Ngô Thị Dúp (SN 1982, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) cùng đồng bọn tổ chức chứa mại dâm từ tháng 5/2025, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại khu kinh doanh dịch vụ spa, massage khách sạn Samdi, lực lượng công an phát hiện nhiều phòng VIP có hành vi mua bán dâm theo các “gói dịch vụ” được công khai tại quầy lễ tân, giá từ 1.800.000 đồng đến 4.800.000 đồng/lần.

Khám xét khu vực lễ tân, tạm giữ 1 sổ theo dõi việc mua bán dâm, 1 bộ máy tính để bàn, 1 máy quẹt thẻ, 1 điện thoại di động và hơn 20 triệu đồng tiền mặt. Bước đầu xác định mỗi tháng các đối tượng thu lợi hàng trăm triệu đồng từ hoạt động chứa mại dâm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Dúp, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Hưởng, Trương Thị Thùy Dung, Nguyễn Hữu Huy và Trần Lâm Huy để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”. Tiếp tục truy xét đối tượng Lê Long Việt (1991, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) người trực tiếp quản lý hoạt động spa, massage tại khách sạn Samdi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Thành
