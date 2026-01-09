Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đột kích cơ sở massage AYARU, lộ đường dây chứa mại dâm núp bóng dịch vụ thư giãn

Huỳnh Thủy
TPO - Đột kích cơ sở massage AYARU, lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi mua bán dâm với sự tiếp tay của quản lý và nhân viên cơ sở.

Ngày 9/1, tin từ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Lắk, VKSND khu vực 11 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thiên (SN 1982) và Bùi Quang Huy (SN 2000, cùng trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), về tội Chứa mại dâm.

Trong đó, Nguyễn Đức Thiên là quản lý, điều hành cơ sở massage AYARU (phường Tuy Hòa), còn Bùi Quang Huy là nhân viên quán.

Cơ sở massage AYARU.

Trước đó, vào đêm 2/1, lực lượng công an kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh massage AYARU, bắt quả tang đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một phòng trong cơ sở.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình quản lý, điều hành, Nguyễn Đức Thiên cùng Bùi Quang Huy đã tạo điều kiện cho các nhân viên nữ thực hiện hành vi mua bán dâm ngay tại cơ sở. Tại thời điểm bị bắt quả tang, hai đối tượng N.V.N.Đ. và N.N.A.T. đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quá trình xác minh, 7 nữ nhân viên khai nhận làm nhiệm vụ phục vụ massage cho khách. Khi khách có nhu cầu sẽ bán dâm với giá từ 1–2,4 triệu đồng/lượt, trong đó phải trích lại 10%/lần cho cơ sở. Các nhân viên này thừa nhận đã nhiều lần bán dâm cho khách để thu lợi bất chính dưới sự quản lý, điều hành của Thiên, Huy và một số đối tượng khác.

VKSND khu vực 11 đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Thủy
