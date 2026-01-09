Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong khóc: ‘Anh xin lỗi tất cả các em, các cháu’

TPO - Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, hai cựu Cục trưởng đều bày tỏ đau xót với nhóm đồng nghiệp đã vướng lao lý vì những chỉ đạo sai lầm của mình; trong khi chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga khóc nấc, xin tòa giảm án cho vợ.

Cựu Cục trưởng xin lỗi nhân dân

Chiều 9/1, sau phần bào chữa, Hội đồng xét xử cho 55 bị cáo phạm tội đưa, nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Trên bục khai báo, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong trình bày, sau gần 40 năm liên tục cống hiến cho ngành Y tế, bản thân ông đã có đóng góp nhất định cho ngành, được lãnh đạo ghi nhận.

Đến nay, khi sức khỏe giảm sút rất nhiều và nghỉ chế độ. Cứ hi vọng sau những năm tháng vất vả vì công việc thì được nghỉ nhưng không ngờ sai phạm trong quá khứ khiến ông đối diện với bản án rất dài cuối đời.

Ông Phong cho hay, bản thân cũng ý thức rõ có thành tích thì Nhà nước ghi nhận, nếu có tội thì phải trả giá nên không dám oán than.

“Bị cáo chỉ mong sai phạm của bị cáo và đồng phạm sẽ là tấm gương cho những người đã và đang công tác trong ngành tránh xa không mắc phải, góp phần giúp xã hội tốt đẹp hơn”, ông Phong bày tỏ.

Ông gửi lời xin lỗi tới Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, xin lỗi Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án và người dân cả nước vì những sai phạm cá nhân và nhóm đồng phạm đã làm suy giảm lòng tin.

Ông Nguyễn Thanh Phong.

Ngoài ra, ông Phong cũng xin lỗi tất cả doanh nghiệp làm thực phẩm, nếu có cán bộ, chuyên viên nào gây khó khăn, lời lẽ không phải mong được lượng thứ.

Cùng với đó, ông cũng xin tòa án xem xét cho nhóm bị cáo. Cựu Cục trưởng cho rằng, đây là những người đã đồng hành cùng ông nhiều năm, được đào tạo bài bản, trình độ chuyên môn vững nhưng nhất thời phạm tội.

“Khi xem cáo trạng của Viện Kiểm sát, bị cáo thấy có nhiều cán bộ của Cục đang rất trẻ, gia đình khó khăn, bị cáo rất thương và không biết làm thế nào vì những sai phạm trong quá khứ giờ thực sự quá hối hận… ", ông Phong run, bật khóc quay sang nói "anh xin lỗi tất cả các em, các cháu”.

Cuối trình bày, ông mong Hội đồng xét xử dành một bản án nhân văn nhưng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, hãy khoan hồng để các bị cáo được sớm về với xã hội.

Chồng nữ cục trưởng khóc xin tòa giảm án cho vợ

Tới lượt mình, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga cho biết, đứng trên bục khai báo, trước cái nhìn của dư luận xã hội thời điểm này nói gì nữa cũng không thể khắc phục những tổn thất gây ra.

Bà Nga cho rằng, mình đứng đây không phải tư cách của một bị cáo, mà còn đứng với tư cách một người con, một người mẹ từng là niềm tự hào rất lớn của gia đình, dòng tộc.

Bà Trần Việt Nga.

Nhìn lại hành trình cuộc đời, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga nói không có gì đau đớn, xót xa hơn. Nỗi đau không chỉ đến từ hình phạt nghiêm khắc của pháp luật mà còn là sự đổ vỡ của niềm tin, bởi bà đã tự tay đánh mất danh dự, mất những thứ quý giá đã dành cả đời để xây dựng.

“Bị cáo có những đêm dài không ngủ tại trại tạm giam, có đôi lúc tự hỏi mình tại sao mỗi bước ngoặt của đời người bị cáo lại đánh mất ý chí như vậy… Bị cáo cũng luôn dằn vặt khi nghĩ đến số phận của đồng nghiệp đang cùng bị cáo đứng ở đây, họ vốn là cán bộ có năng lực, tâm huyết nhưng chỉ đạo của bị cáo đã khiến họ vướng lao lý”, bà Nga nói, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ án phạt cho họ.

Bị cáo Lê Hoàng (chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga – cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) trình bày, sau 4 tháng bị tạm giam đã hiểu “sai phạm của mình là không thể biện minh”, nên thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả.

Hoàng cho hay, được cha mẹ nuôi không lớn, cho đi học đại học nhưng không ngờ cả thời trai trẻ 24 năm cống hiến cho Cục An toàn thực phẩm, nay lại vướng vòng lao lý vì không vượt qua được cám dỗ.

Bị cáo Lê Hoàng.

Bị cáo bày tỏ đau xót cho mình, cho cơ quan… là một Đảng viên, ông gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi Bộ Y tế, xin lỗi cả gia đình hai bên nội ngoại và các con.

Cựu Cục phó Cục Phòng bệnh cho hay, qua vụ án, qua phiên tòa đầy tính nhân văn này đã học được bài học lớn.

“Vụ án còn có vợ của bị cáo, trong giây phút này bị cáo thấy bất lực, nhìn vợ ở đây nhưng không thể giúp được gì. Bị cáo có một tâm nguyện duy nhất là xin tòa giảm nhẹ án cho vợ của bị cáo”, chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga khóc nấc lên.

Nói lời sau cùng, các bị cáo khác đều kể công, gia đình hoàn cảnh khó khăn để xin giảm án.