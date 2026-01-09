Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Phát hiện lượng lớn thịt lợn, nội tạng nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Viết Hà
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La vừa phát hiện, xử lý và tiêu hủy hơn 1,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, trong đó có số lượng lớn thịt lợn và nội tạng lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La kiểm tra kho hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc của Hợp tác xã sản xuất, phát triển thương mại thực phẩm Hải Âu, có trụ sở tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành kiểm đếm, xử lý theo quy định.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế cũng phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La (Sở Công Thương), Chi cục Phát triển nông thôn và Chi cục Chăn nuôi và Thú y – Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La) đã tiến hành kiểm tra kho chứa thực phẩm tại bản Cọ, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La.

Kết quả kiểm tra cho thấy trong kho có 510 kg thịt lợn và nội tạng lợn, 440 kg cá phi lê và 420 kg xúc xích. Qua xét nghiệm, cơ quan chuyên môn xác định 2/6 mẫu thịt lợn dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi xác định toàn bộ số lượng thực phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ, Đội Quản lý thị trường số 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã sản xuất, phát triển thương mại thực phẩm Hải Âu với tổng số tiền 164 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Viết Hà
