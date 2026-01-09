Thu giữ hàng nghìn chai nước hoa Dior, Chanel giả được pha chế từ nguyên liệu mua ở chợ Kim Biên

TPO - Khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại xã Thạnh An, TP. Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn, thu giữ hơn 130 lít nước hoa pha chế từ nguyên liệu mua tại chợ Kim Biên (TPHCM), cùng hàng chục nghìn vỏ chai, nhãn mác đủ thương hiệu.

Ngày 9/1, Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán nước hoa giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng với số lượng lớn. Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP. Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ) tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An, Cần Thơ. Đây là những nơi được xác định dùng để sản xuất, cất giấu và tiêu thụ nước hoa giả do L.V.H. (SN 1973) và vợ là V.T.T. (SN 1985) tổ chức thực hiện.

Lực lượng công an kiểm đếm tang vật phục vụ sản xuất nước hoa giả bị thu giữ trong quá trình khám xét.

Đại tá Bùi Đức An - Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp có mặt chỉ đạo khám xét. Qua khám xét, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Allure, Acqua Di Giò, Coco Chanel, Dior, Le Labo; hơn 130 lít nước hoa đã pha chế; 646 kg vỏ hộp in nhãn hiệu nước hoa; hơn 12.400 vỏ chai, hơn 18.000 nhãn mác các loại cùng 4 máy móc chuyên dụng phục vụ pha chế, sản xuất nước hoa giả.

Làm việc với cơ quan điều tra, H. và T. khai nhận, nhằm che giấu hành vi phạm pháp, năm 2018 H. thành lập Công ty TNHH HALOVA, đăng ký ngành nghề sản xuất nước hoa. Từ năm 2020, hai vợ chồng H. tổ chức sản xuất song song nước hoa mang nhãn hiệu công ty và nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới để đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính.

H. khai, toàn bộ nguyên liệu, vỏ chai, nhãn mác, tinh mùi được đặt mua tại chợ Kim Biên (TPHCM) và mua trên mạng xã hội, sau đó thuê nhà tại TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) để trực tiếp sản xuất.

Để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng vận chuyển toàn bộ nước hoa thành phẩm, vỏ chai, hộp... về cất giấu tại 3 địa điểm là nhà của H. và người thân ở xã Thạnh An. Tại các địa điểm này cũng lắp đặt thêm máy móc để tiếp tục sản xuất, tiêu thụ nước hoa giả.

Số lượng lớn tang vật sản xuất nước hoa giả bị phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng Cần Thơ mở rộng điều tra, làm rõ.