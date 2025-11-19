Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Làm giả hợp đồng mua bán đất đai để lừa tiền của bạn thân

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an Đà Nẵng khởi tố Bùi Thị Duyên về tội lừa đảo chiếm đoạt bằng chiêu trò giả mạo hợp đồng đất đai và giấy tờ giả.

Ngày 19/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Duyên (SN 1997, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Duyên đã kết nối với bạn thân là chị Chu Thị Nhàn (SN 1988, trú tỉnh Phú Thọ) và trao đổi việc chung vốn để buôn bán đất đai. Nhàn sau đó chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng cho Duyên để hợp tác làm ăn.

584473436-1245883170906031-6697495359727358576-n-7766.jpg
Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố đối với Bùi Thị Duyên.

Tháng 7/2025, Duyên đã tìm và mua được một lô đất tại phường Điện Bàn với giá 500 triệu đồng và đã đặt cọc 180 triệu đồng. Sau đó, Duyên làm giả một hợp đồng mua bán lô đất nói trên giá 1 tỷ đồng và đã đặt cọc 500 triệu đồng để gửi cho Nhàn xem. Chị Nhàn sau đó có mặt tại Đà Nẵng để xem lô đất và đồng ý mua với giá 1 tỷ.

Nhưng sau khi Duyên và chị Nhàn bàn bạc thống nhất số tiền góp tiếp để mua lô đất thì bất thành do số tiền hơn 300 triệu của chị Nhàn chuyển khoản cho Duyên trước đó đã bị Duyên rút ra mang đi tiêu xài cá nhân nên dẫn đến việc mất khả năng mua lô đất này.

Sau khi tìm hiểu, giá trị lô đất nói trên không đúng với hợp đồng giả mạo do Duyên đưa nên chị Nhàn gửi đơn cho Công an TP Đà Nẵng để tố cáo vụ việc.

Sau khi giám định toàn bộ giấy tờ và hợp đồng mua bán, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hợp đồng này là giả mạo; Duyên đã giả chữ ký của chủ lô đất, nâng khống giá trị lô đất nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 500 triệu của chị Nhàn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt Duyên để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Thành
#Lừa đảo đất đai giả mạo hợp đồng #Khởi tố Bùi Thị Duyên về lừa đảo #Chế tạo giấy tờ giả mạo trong giao dịch đất đai #Chiếm đoạt tài sản qua hợp đồng giả #Điều tra vụ lừa đảo đất đai tại Đà Nẵng #Lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Lừa bạn thân #Bùi Thị duyên #mua bán đất đai

Xem thêm

Cùng chuyên mục